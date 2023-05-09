Гора еды из банки консервы. Нежный и сытный пирог: вкусняшка из 90-х

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Сейчас трудно найти заведение, которое бы не старалось удивить своего гостя. Многие кафе привлекают различных поваров для того, чтобы создать нечто новое и уникальное.

Самое большое скопление необычных заведений можно найти в Санкт-Петербурге. Например, там есть пиццерия в стиле “Черепашек ниндзя”. Готовят в этой пиццерии необычные пиццы с шоколадом, зефиром или миниатюрными пиццами на большом пласте пиццы.

Сравниться с креативностью создателей весьма сложно. Однако, можно попробовать сделать свой уникальный рецепт пиццы. Мы предлагаем поэкспериментировать с пиццей из консервов.

Ингредиенты для рыбной пиццы:

  • консервы скумбрии — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук репчатый — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • вода — 200 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • сахар — ½ ст. л.;
  • дрожжи — ½ ст. л.

Приготовление рыбной пиццы:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, слегка обжариваем на сковороде с растительным маслом до мягкости. Консервированную рыбу надо измельчить до состояния кашицы.

В миску с теплой водой нужно высыпать сахар, соль и дрожжи. В жидкость постепенно просеиваем муку, замешиваем эластичное тесто. Избавиться от липкости поможет несколько ложек растительного масла.

Оставляем тесто под пищевой пленкой или полотенцем на час в тепле. Далее тесто распределяем по поверхности противня, создавая не особо тонкий пласт.

На тесто выкладываем сперва луковый, а затем рыбный слои. Оставляем 2-3 см отступа от краев пласта.

Гора еды из банки консервы. Нежный и сытный пирог: вкусняшка из 90-х

Для соуса стоит в отдельной миске взбить яйца с майонезом, полить верхушку начинки этой смесью.

Гора еды из банки консервы. Нежный и сытный пирог: вкусняшка из 90-х

Выпекать пиццу нужно при 200 градусах примерно 15 минут.

Гора еды из банки консервы. Нежный и сытный пирог: вкусняшка из 90-х

Помимо заданных ингредиентов в домашнюю рыбную пиццу можно добавить другие овощи. Это базовый способ приготовления, который можно модернизировать исходя из своих предпочтений.

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