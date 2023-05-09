Гора еды из банки консервы. Нежный и сытный пирог: вкусняшка из 90-х

Сейчас трудно найти заведение, которое бы не старалось удивить своего гостя. Многие кафе привлекают различных поваров для того, чтобы создать нечто новое и уникальное.
Самое большое скопление необычных заведений можно найти в Санкт-Петербурге. Например, там есть пиццерия в стиле “Черепашек ниндзя”. Готовят в этой пиццерии необычные пиццы с шоколадом, зефиром или миниатюрными пиццами на большом пласте пиццы.
Сравниться с креативностью создателей весьма сложно. Однако, можно попробовать сделать свой уникальный рецепт пиццы. Мы предлагаем поэкспериментировать с пиццей из консервов.
Ингредиенты для рыбной пиццы:
- консервы скумбрии — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- лук репчатый — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- вода — 200 мл;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 300 г;
- сахар — ½ ст. л.;
- дрожжи — ½ ст. л.
Приготовление рыбной пиццы:
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, слегка обжариваем на сковороде с растительным маслом до мягкости. Консервированную рыбу надо измельчить до состояния кашицы.
В миску с теплой водой нужно высыпать сахар, соль и дрожжи. В жидкость постепенно просеиваем муку, замешиваем эластичное тесто. Избавиться от липкости поможет несколько ложек растительного масла.
Оставляем тесто под пищевой пленкой или полотенцем на час в тепле. Далее тесто распределяем по поверхности противня, создавая не особо тонкий пласт.
На тесто выкладываем сперва луковый, а затем рыбный слои. Оставляем 2-3 см отступа от краев пласта.
Для соуса стоит в отдельной миске взбить яйца с майонезом, полить верхушку начинки этой смесью.
Выпекать пиццу нужно при 200 градусах примерно 15 минут.
Помимо заданных ингредиентов в домашнюю рыбную пиццу можно добавить другие овощи. Это базовый способ приготовления, который можно модернизировать исходя из своих предпочтений.