Гора мусора образовалась недалеко от ТЦ в Гагаринском районе Севастополя

Фото: «Чёрный список. Севастополь»

Огромная, практически «двухэтажная», гора бытового мусора образовалась недалеко от Борисовского рынка в Севастополе. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на местную жительницу Диану Ильину, которая попыталась обратить внимание властей на проблему через соцсети. На фотографии, которая разместила женщина, виден масштаб проблемы.

В комментариях к записи люди отметили, что раньше на этом месте стояла мусорная «лодка», но потом её убрали. Тем не менее, как видно на фото, многих это не останавливает.

В муниципалитете знают о проблеме в районе дома №5 по улице Борисова. Они даже неоднократно ловили предпринимателей из магазинов, расположенных рядом в двухэтажном торговом центре, с очередными мусорными пакетами в руках, рассказал начальник отдела благоустройства Гагаринского муниципалитета Владимир Логвинов.

«На 90% это мусор предпринимателей, находящихся в окр?ге. Больше всего — из торгового центра рядом с ул. Борисова, 5. Там свой контейнер есть только у «ПУДа», с ним работа налажена. Но, кроме «ПУДа», там ещё два десятка других предпринимателей. С рынка Борисовского, я предполагаю, что тоже носят, но за руку не ловил», — отметил он.

Владимир Логвинов рассказал, что ситуация с ТЦ – достаточно запутанная: он был построен ещё при Украине одной из местных компаний, потом все помещения были проданы, а компания ушла с рынка. Земельный участок так и остался в аренде у компании, сроки её действия ещё не закончились.

Большой мусорный контейнер, который стоял здесь раньше, был установлен с нарушением санитарных норм – не было соблюдено нужное расстояние от жилых домов. «Лодку» убрали, а с предпринимателями, у которых были договоры на вывоз мусора, заключили допсоглашения. Была определена новая точка сбора мусора – проспект Героев Сталинграда, 60, пояснил Логвинов со ссылкой на регионального оператора по обращению с ТКО.

«Однако, естественно, туда никто не носит — кто же пойдет за 500 метров выбрасывать мусор. Они выбрасывают там, где раньше стояла «лодка». Это человеческий фактор», — подчеркнул начальник отдела благоустройства.

По закону, пояснил Логвинов, все рынки и торговые объекты должны иметь собственную контейнерную площадку для сбора мусора на своей территории, сами следить за ними и нести ответственность за уборку территории вокруг. Как рассказала директор управляющей Борисовским рынком компании ООО «Дантес» Маргарита Бердинских, у них своя контейнерная площадка есть.

«У нас три раза в неделю вывозят мусор. Есть площадка асфальтированная около глухой стены. Мы заключали четыре договора на поставку контейнеров. А свалка не на нашей территории, а через дорогу. Кто туда носит — не знаем», — пояснила она.

В случае же с торговым центром на Борисова, 5, дело упирается в земельный вопрос: участок по-прежнему принадлежит построившей его в украинский период компании, которой фактически больше нет. Кто должен заниматься организацией контейнерной площадки на земельном участке – непонятно.

Начальник отдела благоустройства пояснил, что нынешние действия предпринимателей подпадают под санкции статьи «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды», однако для физических лиц, не соблюдающих требования охраны окружающей среды при обращении с отходами, предусмотрен очень символический штраф.

«Как правило, если ловишь за руку сотрудника магазина, который выбрасывает мусор в неположенном месте, то он берёт ответственность на себя — и переводится штраф на физлицо, а не юрлицо. И накладывать штраф могут только сотрудники полиции, то есть они должны стоять, мониторить ситуацию и ловить за руку. Это нереально», — пояснил он.

Фактически всё, что могут сделать в этой ситуации представители муниципалитета – составить акт о нахождении свалки, направить его оператору по обращению с ТКО, который уберёт её за счёт средств бюджета города.

«На мой взгляд, фактически у нас получается, что мусор, который уже оплачен оператору, повторно оплачивается тому же оператору, но как свалка», – отметил Владимир Логвинов.

Он добавил, что в таком случае «Благоустройство города Севастополь» на законных основаниях уберёт навалы мусора в течение 30 дней, а на месте свалки будут установлены таблички о запрете складировать здесь мусор. Но остановит ли это настойчивых предпринимателей?

Похожая ситуация сложилась и в районе площади 50-летия СССР, на конечной 16-го маршрута на улице Маринеско, рядом с детской поликлиникой на Юмашева.

«Все хотят площадку под носом, но, чтобы её поставить, нужно соблюсти кучу норм, которые соблюсти практически невозможно на территории густой застройки. Поэтому почти весь мелкий бизнес не носит мусор на установленные в договорах контейнерные площадки», — пояснил Логвинов.