Описание приготовления:

Зерновую горчицу можно делать из смеси светлых и темных зерен в соотношении 1:1. При желании уксусный 5% уксус можно заменить на винный уксус. Горчицу можно использовать в соусах, салатах, для приготовления горячих блюд или подать к холодцу и заливному.

Основной ингредиент: Горчица

Блюдо: Соусы / Горчица

Состав / Ингредиенты:

Горчица (семена) 1/2 Стакана

Уксус яблочный 5% 100 Миллилитров

Пиво светлое 100 Миллилитров

Мед 1 Ст. ложка (или сахар)

Соль По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

97 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Горчица цельнозерновая»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления горчицы цельнозерновой.

Насыпьте зерна горчицы в миску, влейте яблочный уксус и светлое пиво, перемешайте.

Накройте миску и оставьте при комнатной температуре на 8 часов. За это время жидкость впитается в горчичные зерна.

Намного пробейте горчицу в блендере, она должна стать плотнее, но основная часть зернышек остаться целыми.

Добавьте в горчицу соль, сахар и перемешайте, переложите в банку. Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник на два дня.

Приятного употребления!