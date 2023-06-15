Описание приготовления:
Зерновую горчицу можно делать из смеси светлых и темных зерен в соотношении 1:1. При желании уксусный 5% уксус можно заменить на винный уксус. Горчицу можно использовать в соусах, салатах, для приготовления горячих блюд или подать к холодцу и заливному.
Основной ингредиент: Горчица
Блюдо: Соусы / Горчица
Состав / Ингредиенты:
- Горчица (семена) 1/2 Стакана
- Уксус яблочный 5% 100 Миллилитров
- Пиво светлое 100 Миллилитров
- Мед 1 Ст. ложка (или сахар)
- Соль По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
97 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Горчица цельнозерновая»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления горчицы цельнозерновой.
Насыпьте зерна горчицы в миску, влейте яблочный уксус и светлое пиво, перемешайте.
Накройте миску и оставьте при комнатной температуре на 8 часов. За это время жидкость впитается в горчичные зерна.
Намного пробейте горчицу в блендере, она должна стать плотнее, но основная часть зернышек остаться целыми.
Добавьте в горчицу соль, сахар и перемешайте, переложите в банку. Плотно закройте банку крышкой и уберите в холодильник на два дня.
Приятного употребления!