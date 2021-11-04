Горхоз и МВД проверят законность строительства гостиницы на Северной стороне Севастополя

Фото: группа «Чёрный список. Севастополь» / ВКонтакте

Жители частных домов на Северной стороне в районе улицы Владимира Симонка и сотрудники школы № 40 обеспокоены началом строительства неизвестного объекта возле их заборов, передает новостной портал ForPost.

По словам рабочих, между жилыми домами и учебным заведением началось строительство частной гостиницы. Выбранный из котлована грунт строители начали сгребать к забору школы. Когда высота обоих примерно сровнялась, с этого «трамплина» стали прыгать дети, рассказали журналистам обеспокоенные сотрудники школы.

В социальных сетях анонимные пользователи разместили фотографии с местности и прокомментировали происходящее. По их данным, участок рядом со школой был оформлен и выделен частному лицу в 2007 году, в 2014-м собственник земли изменился.

«Сегодня, встав с кровати и выйдя на улицу, мы обнаружили мужика, который ломает наш забор и снял уже несколько камней! «Мы планируем завалить ваш забор, а рядом выгнать наш, он будет общий», — спокойно заявил прораб, представляющий одновременно интересы собственника по доверенности», — пишут севастопольцы.

Местные жители рассказали, что работы ведутся на участках по адресу: улица Владимира Симонка, 8а, 8б, которые, по данным публичной кадастровой карты, числятся как приусадебные, что отменяет там строительство гостиницы.

Но это может и не быть помехой для собственника участка. Местные жители познакомились на стройке с мужчиной, который представился прорабом. Однако потом, как рассказывают люди, он выдал свою визитку. На ней написано, что его зовут Виктор и он представляет компанию ООО «Реал», называющее себя также «Единый центр недвижимости и кадастровых услуг». Из информации на сайте компании следует, что она занимается оформлением земельных участков различными способами и «знает все «подводные камни» оформления земли и капстроительства на территории города-героя».

Как отмечает ForPost, попытки дозвониться до Виктора по указанным на визитке телефонам и уточнить характер ведущегося строительства не увенчались успехом.

Законность строительства гостиницы на Северной стороне проверит Департамент городского хозяйства. На место выедут специалисты земельного контроля для выяснения обстоятельств. Также УМВД по Севастополю начало проверку по заявлению граждан (они обеспокоены целостностью собственных заборов и домов), а также общего городского земельного законодательства.