Горхоз ищет виновников разбитого в центре Севастополя шара

В Севастополе, в районе площади Лазарева – на спуске Шестакова вандалы разбили архитектурный элемент – бетонный шар. Восстановлению он не подлежит. Повреждённой оказалась основа, а также другие декоративные элементы Большой Морской. Сейчас Департамент городского хозяйства Правительства Севастополя направил документы в правоохранительные органы, чтобы найти виновников.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Стоимость ущерба мы считаем. Мы работаем с той организацией, которая его установила. Только недавно мы открыли нашу Большую Морскую. Соответственно, очень жалко, что люди относятся так к тому имуществу, которое создаётся для развития той инфраструктуры города».