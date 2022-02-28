Горхоз Севастополя будет проводить мониторинг технического состояния МКД

Сотрудники Департамента городского хозяйства Севастополя будут проводить мониторинг технического состояния многоквартирных домов. Соответствующие изменения в нормативные акты приняли чиновники на заседании местного Правительства. Они позволят Горхозу оценивать состояние фасада, кровли, инженерных коммуникаций и подвалов в домах, где отсутствует управляющая компания или товарищество собственников жилья. Мониторинг проводится для включения МКД в список очерёдности Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

ПЁТР ГОРБАЧЁВ, заместитель директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Принятие данного постановления позволит исключить возможность проведения мониторинга не в полном объёме и исключение в дальнейшем ошибок при планировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В результате принятия данного постановления Департамент будет наделён полномочиями по проведению осмотра многоквартирного дома в целях оценки его технического состояния в случае отсутствия ответственного лица. То есть, если отсутствует управляющая компания, ТСЖ и так далее».

Однако прокурор Севастополя Максим Жук указал на промедление Департамента городского хозяйства в вопросе разработки документации по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов.

МАКСИМ ЖУК, прокурор Севастополя: «В мае прошлого года информация прокуратуры по этому поводу направлялась в адрес правительства, вашего департамента. Скоро уже год, как вы принимаете этот проект, который наделяет новыми полномочиями. Если бы приняли мы его в прошлом году, можно было бы эти полномочия реализовывать в текущем. Это к вопросу оперативности. То есть мы, по сути, вам предложили всё, разложили, показали».