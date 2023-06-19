Горячие бутерброды с кабачком на сковороде

Жареные, запеченные, на гриле, тушеные — кабачки хороши в любом виде. В качестве начинки для бутербродов они также бесподобны. С таким полезным овощем завтрак выходит очень вкусным и питательным. Уверяем, горячие бутерброды с кабачком способны затмить традиционные сэндвичи с колбасой.

Во время приготовления этого блюда вы можете использовать и зелень. Свежие укроп и петрушка отлично дополнят картину. Их сперва лишь стоит промыть, а затем мелко нарезать. Такая ароматная и яркая зелень уж точно не будет лишней в начинке.

Как приготовить горячие бутерброды с кабачком

К слову, некоторые хозяйки, готовя завтрак по этому рецепту, овощи предварительно не обжаривают. Они соединяют измельченный лук, натертые морковь и кабачок. А затем хорошенько всё перемешивают. После выкладки сырой овощной массы на хлеб они приступают к обжарке. Получается также вкусно, можете попробовать.

Ингредиенты

Кабачок1 шт. Морковь1 шт. Лук0,5 шт. Подсолнечное масло по вкусу Соль0,5 ч. л. Плавленый сыр100 г Хлеб100 г Черный перец (молотый) по вкусу Яйцо2 шт. Молоко2 ст. л.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на крупной терке. Разогреваем сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжариваем на ней лук с морковью в течение 2–3 минут.Тщательно промываем кабачок. Удаляем плодоножку. Натираем овощ на крупной терке. Добавляем кабачок к моркови с луком. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем овощи в течение 5 минут.Добавляем немного соли. Тщательно перемешиваем. Держим овощи на огне еще 1 минуту. Затем убираем сковороду с плиты. Натираем на терке плавленый сыр. Добавляем его к обжаренным овощам. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.В отдельную емкость вбиваем яйца. Добавляем черный перец и молоко. Хорошенько взбиваем всё вилкой. Нарезаем хлеб на ломтики. Выкладываем на них тонкий слой кабачковой начинки. Затем макаем одну сторону хлеба (без овощной массы) в яичную смесь.Обжариваем бутерброды на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистости. Затем переворачиваем их начинкой вниз, прижимая слегка лопаткой, и держим на огне еще 2 минуты. Готово!

Если у вас утром есть совсем немного времени, можете пропустить шаг с приготовлением яичной смеси и обжаркой бутербродов на сковороде. Попробуйте воспользоваться духовкой. Выложите кабачковую начинку на хлеб и поместите бутерброды на противень. Через несколько минут их уже можно будет доставать из духовки.