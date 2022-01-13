Горячие линии и WhatsApp-приёмные появились в четырёх больницах Севастополя

Фото: sev.gov.ru

В севастопольских больницах № 4, 5, 9, а также в Инфекционной больнице начали работать круглосуточные горячие линии и WhatsApp-приёмные. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

Теперь все вопросы о работе медучреждений можно отправлять в мессенджере или же позвонить по следующим телефонам:

— городская больница № 4: +7 (978) 300-09-90;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;

— городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;

— городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (WhatsApp-приёмная).

Помимо этого, в приемных отделениях начали дежурить заместители главных врачей. К ним могут обратиться пациенты и их родственники со спорными вопросами.

Телефоны дежурных администраторов приёмных отделений:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.

— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-66;

— городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;

— городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

Напомним, практику работы дежурных администраторов из числа заместителей главных врачей ввели в городской больнице № 1 в начале текущего месяца. Тогда же открыли горячую линию и WhatsApp-приёмную учреждения. Обратиться с вопросом можно по номеру +7 (978) 640-39-62.