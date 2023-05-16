Горький перец на зиму – это оригинальная заготовка для любителей острого. Готовый продукт можно добавлять в различные блюда или подавать как самостоятельную закуску. Заготовить пикантный овощ можно разными способами. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти лучших рецептов заготовок «Пальчики оближешь» с пошаговыми фотографиями.

Маринованный горький перец на зиму в банках

Маринованный горький перец на зиму в банках – это настоящая находка для любителей пикантных вкусов. Такое угощение запомнится своей яркой перчинкой и аппетитным внешним видом. Заготовка послужит отличным дополнением к горячим мясным и рыбным блюдам. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+0.5 л.

Перец чили 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Вода 1 ст.

Соль ½ ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Перец душистый горошком 4 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Орегано 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 100 мл.

Шаги 20 мин.

Для заготовки маринованного горького перца на зиму в банках первым делом приготовим маринад. В большую кастрюлю выливаем воду и высыпаем соль. Добавляем сахар. Отправляем сюда специи из списка: горошины перца, лавровый лист и орегано. Кипятим пару минут и вливаем столовый уксус. Горький перец режем колечками. Лук разделываем тонкими полукольцами, чеснок – пластинками. Выкладываем овощи слоями в стерилизованную банку. Заливаем их маринадом. Закрываем крышкой и даем полностью остыть. Маринованный горький перец на зиму в банках готов. Отправляйте на хранение в холодильник.

Соленый горький перец на зиму

Соленый горький перец на зиму порадует вас своим ярким вкусом, пикантностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню жгучей овощной заготовкой.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 300 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Кориандр – 1/3 ч.л.

Уксус 9% – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество овоща для приготовления соленого горького перца на зиму. Промываем продукт под водой и обсушиваем.

Шаг 2. Стерилизуем банку. Подготовим зубчики чеснока и специи.

Шаг 3. С горького перца срезаем все плодоножки.

Шаг 4. В банку выкладываем горький перец, очищенные зубчики чеснока и кориандр. Добавляем сюда соль, сахар и столовый уксус.

Шаг 5. Заливаем содержимое банки кипятком. Через 10 минут уровень кипятка уменьшится, перцы немного прижмутся, поэтому нужно еще влить кипятка.

Шаг 6. Закрываем заготовку крышкой, переворачиваем и остужаем. После нужно хранить в холодильнике.

Шаг 7. Соленый горький перец на зиму готов!

Горький перец на зиму с медом и уксусом

Горький перец на зиму с медом и уксусом получается очень сочным, острым и ярким по вкусу. Подавайте аппетитное угощение как самостоятельную закуску к праздничному или домашнему столу. Для приготовления пикантного угощения берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

На пол-литровую банку:

Перец горький стручковый – 250 гр.

Мед жидкий – 4 ст.л.

Уксус 6% – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Стерилизуем банки и отмеряем необходимое количество ингредиентов для заготовки горького перца на зиму с медом и уксусом.

Шаг 2. Перец промываем. Хвостики срезаем, сами плодоножки можно не удалять.

Шаг 3. Перец горизонтально выкладываем в подготовленную банку.

Шаг 4. Готовим маринад. Для этого вымешиваем жидкий мед в стакане уксуса.

Шаг 5. Заливаем полученной смесью перец.

Шаг 6. Закатываем банку крышкой, оставляем при комнатной температуре на сутки. После храним в холодильнике или холодном погребе.

Шаг 7. Горький перец на зиму с медом и уксусом готов. Добавляйте пикантный продукт в различные домашние блюда.

Горький перец с чесноком на зиму

Горький перец с чесноком на зиму порадует вас не только ярким вкусом, но и запоминающимся ароматом. Можно подавать вместе с горячими мясными блюдами или использовать как специю. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 100 гр.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить горький перец с чесноком на зиму, первым делом промываем основной ингредиент.

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Шаг 3. Для маринада кипятим воду с солью, сахаром и столовым уксусом. Выкладываем сюда подготовленный перец и чеснок. Варим продукты в маринаде около 10 минут.

Шаг 4. Шумовкой достаем перец и чеснок на тарелку.

Шаг 5. Выкладываем продукты в стеклянную стерилизованную банку. Заливаем маринадом.

Шаг 6. Закатываем наполненную банку, переворачиваем вверх дном, укутываем и даем полностью остыть.

Шаг 7. Горький перец с чесноком на зиму готов. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Аджика из острого перца на зиму

Аджика из острого перца на зиму никого не оставит равнодушным. Такое пикантное угощение послужит яркой приправой для многих домашних блюд. Также его можно подавать к мясу или шашлыку. Обязательно берите на заметку простой пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 15 шт.

Чеснок – 10 зубчиков.

Соль – 1,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления аджики из острого перца на зиму берем острый стручковый перец, чеснок, соль и растительное масло. Горький перец промываем, освобождаем от плодоножек.

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Шаг 3. Перец и чеснок прокручиваем через мясорубку.

Шаг 4. Получаем однородную кашицу, которую выкладываем в большую миску.

Шаг 5. Дополняем пикантную массу солью.

Шаг 6. Выливаем указанное количество растительного масла.

Шаг 7. Хорошо перемешиваем содержимое и разливаем по стерильным банкам. Закрываем крышками и ставим на хранение в холодильник.

Шаг 8. Аджика из острого перца на зиму готова.

Засолка горького перца на зиму холодным способом

Засолка горького перца на зиму холодным способом позволит получить сочный и насыщенный продукт. Любителям острого стоит взять кулинарную идею на заметку. Перец можно добавлять в различные домашние блюда, чтобы придать им пикантный и яркий вкус.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Перец горький стручковый – сколько войдет.

Чеснок – 1 головка.

Корень хрена – 10 см.

Лист хрена – 1 шт.

Зонтик укропа – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль с горкой – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для засолки горького перца на зиму холодным способом подготовим продукты по списку. Чеснок делим на зубчики и очищаем от шелухи. Очищаем корень хрена.

Шаг 2. Горький перец хорошо промываем под водой.

Шаг 3. На дно стерильной банки выкладываем зубчики чеснока, зонтики укропа, измельченный корень хрена и специи.

Шаг 4. В банку плотно укладываем горький перец. Закрываем продукты листом хрена.

Шаг 5. Высыпаем в наполненную банку соль.

Шаг 6. Заливаем содержимое холодной водой, оставляем при комнатной температуре на 5 минут. За это время ворочаем банку для перемешивания содержимого. После доливаем воду (при необходимости), закрываем заготовку капроновой крышкой и ставим на хранение в прохладное место.

Шаг 7. Засолка горького перца на зиму холодным способом завершена.

Острый перец в томате на зиму

Острый перец в томате на зиму порадует вас не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно добавлять в различные домашние блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 1 кг.

Помидоры – 2 кг.

Чеснок – 100 гр.

Петрушка – 1 пучок.

Сахар – 200 гр.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – 200 мл.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если хотите легко и быстро заготовить острый перец в томате на зиму, следуйте простым шагам из нашего рецепта. Первым делом подготовим необходимые ингредиенты. Промываем овощи. Чеснок очищаем от шелухи и мелко рубим петрушку.

Шаг 2. Измельчаем помидоры любым удобным способом. Полученную смесь выливаем в кастрюлю.

Шаг 3. Дополняем смесь солью, сахаром. Кипятим массу и после варим 10 минут.

Шаг 4. Чеснок режем тонкими пластинками.

Шаг 5. Весь перец прокалываем зубочисткой. Выкладываем его в томатную смесь вместе с чесноком и рубленой зеленью. Выливаем растительное масло, столовый уксус.

Шаг 6. Кипятим содержимое и варим 10 минут.

Шаг 7. Разливаем заготовку по стерилизованным банкам.

Шаг 8. Закатываем банки, переворачиваем вверх дном и даем полностью остыть.

Шаг 9. Острый перец в томате на зиму готов. Можно уносить на хранение.

Заготовка горького перца по-армянски

Заготовка горького перца по-армянски разнообразит полки вашей кладовой. Такое угощение выйдет очень пикантным и ярким по вкусу, его можно добавлять в различные домашние блюда. Для приготовления на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 20 минут

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Перец горький зеленый – 0,4 кг.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 3 ст.л.

Вода – 1 л.

Зерна кориандра – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы заготовить горький перец по-армянски, подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Хорошо промываем горький перец под водой. Каждый прокалываем зубочисткой. Складываем ингредиенты в глубокую миску.

Шаг 3. Дополняем перцы солью, специями и дольками чеснока.

Шаг 4. Заливаем овощ со специями холодной водой. Прикрываем крышкой и устанавливаем груз.

Шаг 5. Оставляем заготовку при комнатной температуре примерно на две недели.

Шаг 6. Раскладываем перец по чистым банкам. Полученный рассол кипятим и выливаем его в заготовки. Закрываем крышками.

Шаг 7. Заготовка горького перца по-армянски завершена. Уносите на хранение.

Горький перец на зиму по-грузински

Горький перец на зиму по-грузински никого не оставит равнодушным. Аппетитное пикантное угощение послужит яркой специей для многих домашних блюд. Также его можно подавать к мясу или шашлыку. Обязательно берите на заметку простой пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 40 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 2,5 кг.

Масло растительное – 250 мл.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус винный белый – 0,5 л.

Лист лавровый – 5 шт.

Чеснок – 150 гр.

Зелень сельдерея – 100 гр.

Петрушка – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем выполнять рецепт по приготовлению горького перца на зиму по-грузински. Подготовим ингредиенты. Промываем перец и надрезаем каждый с одной стороны.

Шаг 2. Приготовим ароматный маринад. В кастрюле соединяем растительное масло, белый винный уксус, соль, сахар и лавровые листки. Кипятим на медленном огне и постоянно помешиваем.

Шаг 3. В маринад опускаем половину нормы перца, варим его около 7-10 минут. Помешиваем для равномерной готовки. После достаем продукт шумовкой и варим остальной перец.

Шаг 4. Остужаем маринад. Дополняем его измельченной зеленью, тонкими пластинками чеснока. Кипятим на слабом огне около 2-3 минут.

Шаг 5. Выкладываем ароматную смесь к перцу. Перемешиваем и ставим в холодильник на сутки.

Шаг 6. Раскладываем по чистым банкам, закатываем и ставим на хранение.

Шаг 7. Горький перец на зиму по-грузински готов!

Острый маринованный перец с маслом на зиму

Острый маринованный перец с маслом на зиму отличается ярким острым вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,2 л.

Ингредиенты:

Перец горький стручковый – 6 шт.

Масло оливковое – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим два простых ингредиента для заготовки острого маринованного перца с маслом на зиму.

Шаг 2. Промываем перец и нарезаем его аккуратными колечками.

Шаг 3. Колечки выкладываем в стерильную банку. Если используете перец разного цвета, то выкладывайте его слоями.

Шаг 4. Наполняем всю банку. С перцем рекомендуем работать в перчатках, чтобы не обжечь некоторые участки кожи.

Шаг 5. Заливаем колечки перца оливковым маслом.

Шаг 6. Закрываем герметично наполненную банку крышкой. Убираем заготовку на хранение в холодильник.

Шаг 7. Острый маринованный перец с маслом на зиму готов. Угощайтесь!