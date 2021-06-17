«Город, достойный поклонения»: в Севастополе подвели итоги детского конкурса

«Город, достойный поклонения». В Севастополе подвели итоги творческого конкурса для детей. Школьникам и воспитанникам отделения «Юнармии» предложили представить свои работы, посвящённые истории родного города. Какие чувства вызывает у них прошлое Севастополя и какие события особенно трогают душу, в итоге рассказали более 50 участников.

17 июня на площадке Инновационного научно-технологического центра «Гранит» концерна «Алмаз-Антей» прошло торжественное награждение победителей и лауреатов. Организаторами конкурса выступило АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит».

АНДРЕЙ ЛИПИХИН, начальник Инновационного научно-технологического центра «Гранит» концерна ВКО «Алмаз-Антей»:

«Вы так любите свой город – свою любовь вы отразили в своих работах, что без трепета в душе нельзя было их смотреть и читать. Вы очень любите свой город, вы знаете его историю, вы дальше её изучаете. Вы молодцы. Мы рады приветствовать вас на площадке Инновационного научно-технологического центра производственно-технической базы «Гранит». Мы всегда готовы принять вас здесь и провести любые значимые мероприятия для нашего города».

Конкурс приурочили к 238-й годовщине со дня основания Севастополя. Любимый город стал основной темой для работ участников. Свои труды они могли представить в двух номинациях: письменная работа в виде эссе, стихотворения или исследования, а также видеоработа в формате клипа или репортажа.

ЕКАТЕРИНА ДРОНИНА, победитель конкурса «Город, достойный поклонения»:

«Я люблю Севастополь за его богатую историю и красоту. В истории Севастополя было две героические обороны. И была ещё третья. В Севастополе есть много памятников, приуроченных к этим событиям – они и представлены в моей работе. Мы когда снимали на 35-й батарее, меня особо тронула эта локация, потому что там были самые страшные бои, там были последние дни Второй обороны».

АЛЕКСАНДР БОГАЧЁВ, победитель конкурса «Город, достойный поклонения»:

«Я написал в своём сочинении о том, что было бы, если бы я, можно сказать, переместился в прошлое и в ту войну. О том, как это всё было страшно и плохо. Про Юрия Роцко, который ушёл на войну в моём возрасте. И я как бы хотел пойти с ним, но меня не взяли. Я бы бился до последней капли крови и не отступал бы».

В конкурсе приняли участие севастопольские юнармейцы и школьники в возрасте от 10 до 16 лет. Всего на суд жюри было представлено более 50 работ. Победителями стали трое ребят – за создание письменных работ первого места удостоились сразу два участника. Грамоты им вручила почётный гость церемонии – сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации:

«Я посмотрела работы, которые были представлены, и я должна вам сказать огромное спасибо, потому что они все очень искренние, они все написаны сердцем. побудительным мотивом стал интерес к нашему городу, любовь к нему. Именно такие конкурсы являются залогом того, что всё у нас будет хорошо. И Севастополь всегда будет городом особенным – патриотическим центром Российской Федерации».

Дипломы и памятные подарки получили и ребята, не ставшие победителями, но чьи работы были отмечены жюри за высокое качество исполнения. «Город, достойный поклонения» стал вторым патриотическим конкурсом, проведённым Акционерным обществом «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» и посвящённым Севастополю. В марте 2021 года ребята представляли свои творческие работы на конкурс «Бастион».

Ксения Багинская, София Драговоз, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»