Городскую электричку в Севастополе запустят по двум направлениям

Севастопольские электрички будут курсировать по двум направлениям: Севастополь-Пассажирский – Камышовая бухта, а также Севастополь-Пассажирский – Золотая Балка. На маршруте будет 15 остановок. Для рассмотрения вопросов создания «городской электрички» и организации её движения создадут межведомственную рабочую группу. В неё войдут специалисты городского Правительства и Законодательного собрания. Проект соответствующего распоряжения рассмотрели чиновники на заседании Правительства в пятницу.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Предлагаем создать межведомственную комиссию, в том числе с представителями Законодательного собрания, чтобы мы в рамках этой рабочей группы могли посмотреть на каждый остановочный пункт, разработать план мероприятий. Потому что нас беспокоит в первую очередь транспортная составляющая, чтобы парковочные места были, инфраструктура была, чтобы мы не сделали половинчатое решение – поставили павильон, а инфраструктуру не привязали».

Проект создания городской электрички в Севастополе в рамках Федеральной целевой программы разработают в этом году, а к строительству инфраструктурных объектов приступят в следующем. По словам Павла Иено, два направления курсирования электротранспорта будут вводить по очереди. Михаил Развожаев поручил детально проработать организацию доступной среды для маломобильных пассажиров городской электрички.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Очень важный будет вопрос по доступной среде. Потому что эти платформы будут высокие, удобные. Но всё равно надо смотреть подходы к платформам, чтобы обязательно люди с ограниченными возможностями могли этими платформами пользоваться. Поэтому на это надо все вещи учесть, может быть, из Ассоциации инвалидов кого-то тоже включить в рабочую группу».