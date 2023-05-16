Гороховая каша вместо привычного гарнира: такую вы еще не пробовали

Это сытное блюдо понравится тем, кому надоели макароны, картофель и другие привычные гарниры.
Такой вариант будет сытным и с приятным ароматом копченостей.
Для гороховой каши вам понадобятся продукты по списку:
- 0,3 килограмма колотого гороха;
- 1 луковица;
- 1 морковь среднего размера;
- 3 литра чистой воды;
- 0,8 килограмма любых копченостей (подойдут и свиные ребрышки);
- 1 лавровый листок;
- черный молотый перец и поваренная соль по вкусу.
Порубите морковь на не слишком мелкие кусочки, а репчатый лук – на четыре части.
Все это поместите в большую кастрюлю.
Туда же положите выбранный вид копченостей и лавровый листок.
Вылейте в посуду 3 литра холодной воды и поставьте все на средний огонь.
Когда жидкость закипит, не выключайте плиту еще в течение 60 минут.
Затем с помощью дуршлага отделите бульон от других продуктов.
Переберите и вымойте колотый горох, а затем всыпьте его в кастрюлю с 1 литром сваренного бульона.
Снова поставьте посуду на огонь, не используя крышку.
Когда блюдо закипит, накройте кастрюлю крышкой и продолжайте томить кашу на медленном огне в течение 45 минут.
Если вы считаете, что каша слишком густая, то можно добавить в нее немного бульона.
Когда до полной готовности останется 5 минут, всыпьте в блюдо соль и перец.