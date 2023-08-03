Описание приготовления:
Ниже я расскажу подобнее, как приготовить гороховое пюре без замачивания. Чтобы горох сварился быстрее, можно добавить щепотку соды. Растительное масло можно заменить на сливочное. Пюре отлично подойдет, как гарнир к любому основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Гарниры / Пюре Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Горох колотый 250 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Вода 700 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
336 ккал
Калорийность
19 г
Белки
9 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гороховое пюре без замачивания»
Подготовьте все ингредиенты.
Хорошо промойте горох несколько раз до прозрачной воды. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.
Переложите в кастрюлю. Влейте воду и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне около 50 минут. За 5 минут до готовности посолите.
Воду слейте, горох откиньте на сито. Измельчите горох погружным блендером.
Добавьте растительное масло и черный молотый перец. Еще раз пробейте блендером до однородности.
Гороховое пюре без замачивания готово, приятного вам аппетита!