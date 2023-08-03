Описание приготовления:

Ниже я расскажу подобнее, как приготовить гороховое пюре без замачивания. Чтобы горох сварился быстрее, можно добавить щепотку соды. Растительное масло можно заменить на сливочное. Пюре отлично подойдет, как гарнир к любому основному блюду.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Гарниры / Пюре Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Горох колотый 250 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Вода 700 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

336 ккал

Калорийность

19 г

Белки

9 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховое пюре без замачивания»

Подготовьте все ингредиенты.

Хорошо промойте горох несколько раз до прозрачной воды. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Переложите в кастрюлю. Влейте воду и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне около 50 минут. За 5 минут до готовности посолите.

Воду слейте, горох откиньте на сито. Измельчите горох погружным блендером.

Добавьте растительное масло и черный молотый перец. Еще раз пробейте блендером до однородности.

Гороховое пюре без замачивания готово, приятного вам аппетита!