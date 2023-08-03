Гороховое пюре без замачивания

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подобнее, как приготовить гороховое пюре без замачивания. Чтобы горох сварился быстрее, можно добавить щепотку соды. Растительное масло можно заменить на сливочное. Пюре отлично подойдет, как гарнир к любому основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Горох Блюдо: Гарниры / Пюре Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Горох колотый 250 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Вода 700 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

336 ккал

Калорийность

19 г

Белки

9 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гороховое пюре без замачивания»

Гороховое пюре без замачивания

Подготовьте все ингредиенты.

Гороховое пюре без замачивания

Хорошо промойте горох несколько раз до прозрачной воды. Откиньте на сито и дайте стечь лишней жидкости.

Гороховое пюре без замачивания

Переложите в кастрюлю. Влейте воду и доведите до кипения. Готовьте на небольшом огне около 50 минут. За 5 минут до готовности посолите.

Гороховое пюре без замачивания

Воду слейте, горох откиньте на сито. Измельчите горох погружным блендером.

Гороховое пюре без замачивания

Добавьте растительное масло и черный молотый перец. Еще раз пробейте блендером до однородности.

Гороховое пюре без замачивания

Гороховое пюре без замачивания готово, приятного вам аппетита!

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