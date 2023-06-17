Гороховый суп на зиму в банках — это палочка-выручалочка для занятых хозяек. Обычно для приготовления горохового супа требуется много времени, а с замечательной заготовкой, временные затраты значительно сократятся. Первое блюдо получается очень аппетитным и обладает невероятно насыщенным вкусом и восхитительным ароматом.

Заготовка горохового супа в банках на зиму

Заготовка горохового супа в банках на зиму готовится долго, но сокращает время на готовку в будущем. Из волшебной консервации выходит изумительный суп. Достаточно сварить что-то мясное, добавить заготовку и ваш обед готов! Приготовление супа с закаткой сэкономит время.

Ингредиенты –+8 порц.

Горох колотый 1 кг

Перец болгарский 1.2 кг

Морковь 500 гр.

Лук репчатый 500 гр.

Томатный сок 2 л.

Масло растительное 250 мл.

Соль 2 ст.л.

Сахар-песок 4 ст.л.

Уксусная эссенция ¼ ч.л.

Шаги 160 мин.

Как заготовить гороховый суп на зиму в банках? Колотый горох хорошо промываем, затем перекладываем в объемную чашу и заливаем холодной водой. Оставляем на ночь. С утра промываем горох, заливаем очищенной водой и ставим вариться на полтора часа. Пока варится горох, займемся овощной обжаркой. Очищаем лук и морковку. Нарезаем кубиками и припускаем на сковороде с растительным маслом. Используем половину от общего количества масла, вторую оставляем для перца. Промытый сладкий перец освобождаем от перепонок и семенной коробки. Произвольно нарезаем и отправляем к пассерованным овощам. Можно обжаривать отдельно. Припущенные овощи выгружаем в толстостенную посуду. Туда же отправляем сваренный горох и размешиваем. Заливаем томатным соком. Сдабриваем солью и уравновешиваем сахарным песком. Тщательно перемешиваем и варим при температуре ниже среднего 40 минут. Банки хорошо промываем вместе с крышками. Крышки опускаем в кипящую воду, сверху размещаем решетку и устанавливаем на ней вымытые банки. Прогреваем 10-15 минут. В завершении процесса вливаем уксусную эссенцию и хорошенько размешиваем. Придерживая стеклянные емкости прихватками, наполняем их заготовкой. Завинчиваем прокипяченными закрутками. Установив на крышки, закутываем и оставляем до полного остывания. После чего переносим в прохладное помещение. Используем заготовку по назначению. Приятного аппетита!

Гороховый суп из сухого гороха на зиму

Гороховый суп из сухого гороха на зиму консервируется элементарно. Из недорогостоящих ингредиентов получается божественная консервация. При желании ее разогревают и употребляют как гарнир. Варить суп или кушать кашу – выбор за вами. Реализуйте рецепт, чтобы не тратить время в будущем.

Время готовки – 3 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох – 800 гр.

Помидоры – 1 кг.

Перец болгарский – 300 гр.

Морковь – 500 гр.

Лук репчатый – 450 гр.

Масло растительное – 0,5 ст.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Уксус 9% – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Овощи промываем, избавляем от кожицы и шелухи, приступаем к нарезке. Лук мелко нарезаем, помидоры нарезаем кубиками или пробиваем блендером в пюре, также можно воспользоваться теркой. Морковку натираем на терке. Овощи можно спассеровать до мягкости. Вместо томатов можно использовать готовый томатный сок.

Шаг 2. Горох тщательно промываем и замачиваем на пару часов. Если горох хорошо разваривается, можно его предварительно не отваривать, а готовить вместе с овощной заправкой. Цельный горох готовится дольше и лучше его замочить и сварить отдельно. Я делаю и так, и так.

Шаг 3. Промытый сладкий перец запекаем в духовке 20 минут или пассеруем на масле, предварительно освободив от внутренностей. Достаем внутренности и снимаем кожицу. Овощи измельчаем так, как нравится. Пока запекается перец, прогреваем промытые баночки в духовке или в микроволновке. Для небольших банок хорошо подходит стерилизация в микроволновке. Крышки необходимо прокипятить.

Шаг 4. Все компоненты вместе с промытым (или сваренным) горохом объединяем в толстостенной посуде, наливаем растительное масло, приправляем специями. Размещаем на плите и готовим полтора часа, если потребуется, доливаем воду. В завершении процесса, приблизительно за 10 минут до окончания, наливаем уксус.

Шаг 5. Кипящую заготовку распределяем по простерилизованным емкостям, закупориваем. Переворачиваем вверх дном и закутываем в шубу из одеял. Затем перемещаем закрутки в прохладное помещение. Зимой, когда захочется горохового супа, откупориваем консервацию, добавляем предварительно сваренный мясной бульон и спустя короткое время наслаждаемся горячим блюдом. Приятного аппетита!

Гороховый суп с луком и морковью в банках

Гороховый суп с луком и морковью в банках – простейший рецепт, который готовится элементарно, но долго. Зато после экономит кучу времени на готовку. Для консервации потребуются доступные бюджетные продукты, которые волшебным образом становятся аппетитным блюдом.

Время готовки – 19 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Горох – 1 ст.

Вода – 4 ст.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все необходимые ингредиенты. Отвешиваем стакан гороха, основательно промываем его, высыпаем в холодную воду и выдерживаем ночь.

Шаг 2. За ночь горох набухнет, тщательно промываем его и варим 2,5 часа. Чтобы не терять время, пока варится горох, промываем стеклянные емкости небольшого объема, а также крышки. Ставим стерилизоваться.

Шаг 3. Пока варится горох, с лука и морковки очищаем кожицу и шелуху, и споласкиваем. Лук нарезаем кубиками, а морковку трем на терке.

Шаг 4. В раскаленной с растительным маслом сковородке пассеруем нарезку, после забрасываем рубленый чеснок по желанию (или используем гранулированную специю) и тушим пару минут.

Шаг 5. Сваренный горох пюрируем с помощью погружного прибора.

Шаг 6. К пюреобразной массе выгружаем обжарку. Солим и перчим. Варим 20 минут при нечастом перемешивании.

Шаг 7. Наливаем уксусную кислоту и размешиваем.

Шаг 8. Распределяем гороховую заготовку по сухим стерильным банкам, закупоривая крышками. Поместив заготовки вверх дном, прикрываем пледом.

Шаг 9. Охладив, перемещаем в прохладу или размещаем в шкафчике с консервацией. Приятного аппетита!

Гороховый суп с болгарским перцем на зиму

Гороховый суп с болгарским перцем на зиму – закрутка, которая станет незаменимой помощницей для студентов, холостяков или просто занятых людей. Суп с гороховой заготовкой выходит сытным и наваристым. Добавив копченостей в первое блюдо, получится необыкновенный обед.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1,8 л.

Ингредиенты:

Горох сухой – 200 гр.

Вода – 1 л.

Морковь – 200 гр.

Лук – 200 гр.

Масло растительное – 4-5 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус 9% – 40 мл.

Перец болгарский – 300 гр.

Перец душистый горошком – 8-10 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего, подготавливаем продукты. Взвешиваем 200 граммов сухого гороха. Хорошо споласкиваем перец и очищаем луковицы.

Шаг 2. Промытый горох перекладываем в объемную посуду, замачиваем на 2-3 часа в холодной воде. Спустя время промываем горох.

Шаг 3. Очищаем кожуру с морковки при помощи экономки. Разделив вдоль перцы, вычищаем внутренности. С лука удаляем шелуху.

Шаг 4. Перцы нарезаем кубиками.

Шик 5. Морковку измельчаем на терке.

Шаг 6. Нарезаем лук.

Шаг 7. Размещаем сковородку на огне, прогреваем растительное масло и забрасываем рубленый лук. При регулярном помешивании обжариваем до прозрачности.

Шаг 8. К прозрачному луку выгружаем тертую морковь и продолжаем готовить еще 5 минут, не забывая помешивать.

Шаг 9. Кладем болгарский перец и готовим 5 минут, до мягкости овощей. После чего переставляем с плиты на дощечку.

Шаг 10. Промытый горох выгружаем в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и варим 40 минут.

Шаг 11. К гороховой заготовке выкладываем овощную обжарку и томим 10 минут. В завершении процесса приправляем солью, сахарным песком и горошками перца. Вливаем уксусную кислоту. Вымытые банки ставим стерилизоваться, не забываем прокипятить крышки.

Шаг 12. Распределяем массу по простерилизованным банкам и закатываем с помощью ключа. Ставим закрутки на крышки и укутываем.

Шаг 13. Остывшие заготовки перемещаем в погреб.

Шаг 14. Используем по мере надобности.

Шаг 15. Откупорив, применяем для супа или для гарнира. Приятного аппетита!

Заготовка горохового супа без уксуса на зиму

Заготовка горохового супа без уксуса на зиму – изумительный рецепт, который станет вашим фаворитом. Готовится просто, а получается очень вкусно. Для реализации рецепта нужен автоклав. Если вы готовили домашнюю тушенку, то и с этим рецептом справитесь без труда. Суп выходит мега аппетитным и наваристым.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8 л.

Ингредиенты:

Горох колотый – 1 кг.

Голень куриная – 10 шт.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 300 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – 1 ч.л. на банку.

Шампиньоны – 500 гр.

Лавровый лист – ½ шт. на банку.

Черный перец горошком – 3 шт. на банку.

Приправа к курице – ½ ч.л. на банку.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Колотый горох тщательно промываем. Вместо голени можно взять другую куриную часть. Так же ополаскиваем под краном. Прогреваем сковородку с растительным маслом.

Шаг 2. Очищаем от шелухи лук и рубим полукольцами.

Шаг 3. В горячую сковородку с растительным маслом выгружаем луковые полукольца. Обжариваем до прозрачности.

Шаг 4. Очищенную морковку натираем на терке.

Шаг 5. Далее отправляем тертую морковку.

Шаг 6. Припускаем овощи вместе.

Шаг 7. Промытые шампиньоны нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 8. На отдельной сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем грибы.

Шаг 9. Подготавливаем банки.

Шаг 10. В чистые стерилизованные банки кладем половинку лаврового листа и несколько горошков перца.

Шаг 11. По банкам распределяем жареные шампиньоны и голени.

Шаг 12. Затем закладываем обжарку приблизительно по одной ложке на банку.

Шаг 13. Далее распределяем по четыре ложки промытого гороха. Всыпаем по чайной ложке соли и по половине чайной ложки куриной приправы.

Шаг 14. Вливаем очищенную воду.

Шаг 15. Уровень воды должен быть по плечики.

Шаг 16. Завинчиваем крышками.

Шаг 17. В прибор заливаем 4 л воды. Если используем обычный автоклав, то понадобится литр воды.

Шаг 18. Размещаем внутри подготовленные баночки.

Шаг 19. Закрываем крышку прибора.

Шаг 20. Устанавливаем температуру 120°. Варим 1 час.

Шаг 21. Спустя время аккуратно достаем банки.

Шаг 22. Оставляем до полного охлаждения.

Шаг 23. После чего перемещаем заготовки в прохладное помещение.

Шаг 24. Используем заготовки для варки горохового супа.

Шаг 25. Вот такая выходит красота. Приятного аппетита!