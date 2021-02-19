Горсовет Симферополя принял отставку Проценко и назначил и.о. главы города

Горсовет Симферополя принял отставку главу администрации города Елены Проценко. Одновременно с этим Валентин Демидов назначен и.о главы администрации, передает Крыминформ.

Исполняющим обязанности главы Симферополя назначен Валентин Демидов «Досрочно прекратить полномочия главы администрации города Симферополя Проценко Елены Степановны 19 февраля 2021 года в связи с отставкой по собственному желанию», – сказано в решении городского совета.

С 20 февраля 2021 года в силу вступает второе решение депутатов — Валентин Демидов, замглавы администрации Симферополя, временно исполняет полномочия главы администрации города.