Горы мусора и новые тропы. Что оставляют после себя туристы в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 39. АиФ-Крым №39 23/09/2020

Конец сентября — время окончания палаточного, или, как принято говорить, «дикого» отдыха. А также вылазок приезжих на природу. Туристы отправляются домой. И что оставляют на память о себе?

Память об уехавших

В Крыму с начала курортного сезона отдохнули 4,5 млн туристов Горы мусора в традиционных местах «дикого» отдыха начинают расти с появлением первых туристов. И, когда вновь прибывшие начинают возмущаться «наследием» уже отдохнувших, стихийные помойки убирают. Но после осенней миграции «палаточников» в каждом районе решают самостоятельно: ликвидировать мусор сейчас — или подождать до весны. Тем более, что по-прежнему средств на такую уборку у муниципалитетов нет.

Крымчане и гости полуострова сообщают о свалках на побережье в Сакском районе, на косе Беляус Черноморского района, в окрестностях Керчи — например у посёлка Маяк. Кстати, последняя свалка вообще какая-то «неубиваемая». Её убирал в июне и июле один из МУПов Керчи. Хотя территория — вне его обязательств: этот пляж относится к землям Министерства имущественных и земельных отношений РК. То есть, приложить метлу и лопату здесь должно было МинЖКХ республики.