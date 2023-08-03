Горячие бутерброды – это кушанье на скорую руку, которое идеально подходит для полноценного теплого завтрака либо сытного перекуса, после которого вы долго не будете ощущать ненавистное чувство голода. На готовку такой закуски, как правило, не требуется более 10 минут, соответственно, такие бутерброды станут настоящей находкой для тех, кто не любит проводить много свободного времени у плиты. В зависимости от ваших вкусов, вы можете дополнить ломтик свежего хлеба колбаской с сыром или же шпротами.

Горячие бутерброды с колбасой, сыром и помидорами в духовке

Горячие бутерброды с колбасой, сыром и помидорами в духовке – это идеальный вариант для позднего завтрака, который по достоинству оценит каждый член вашей семьи. Несмотря на элементарность приготовления, такое кушанье обладает потрясающими вкусовыми характеристиками!

Ингредиенты –+3 порц.

Белый хлеб 1 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 6 ломтиков

Копченая колбаса 12 ломтиков

Помидоры 1 шт.

Майонез столовый молочный 1 ч.л.

Петрушка для декора

Шаги 15 мин.

Горячие бутерброды готовятся очень просто. Первым делом выкладываем на рабочий стол все необходимые ингредиенты, промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками спелый томат. Бутербродный хлеб нарезаем по диагонали и смазываем каждый ломтик тонким слоем майонеза для дополнительной сочности. Поверх соуса кладем тонкие полукольца помидора. Добавляем пластинки сыра. Следующий слой – колбаска. Отправляем бутерброды на 5 минут в духовой шкаф, при включенном режиме «гриль». Теплый перекус по желанию украшаем веточками свежей петрушки и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Горячие бутерброды с сыром и колбасой на сковородке

Горячие бутерброды с сыром и колбасой на сковороде, для сытости дополненные жареным яйцом – это не только невероятно вкусно, но еще и очень сытно! Съев на завтрак лишь один такой бутерброд, вы не будете ощущать неприятное чувство голода до самого обеда!

Время готовки – 15-20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Хлеб – 2 ломтика.

Колбаса вареная – 2 ломтика.

Сыр твердый – 2 ломтика.

Яйца – 1 шт.

Рукола – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Для соуса:

Сметана – 100 мл.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 10 гр.

Горчица русская – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одно куриное яйцо отвариваем вкрутую, остужаем и очищаем. Отделяем белок от желтка, желток растираем вместе со сметаной и горчицей. Белок не понадобится.

Шаг 2. Также сдабриваем соус небольшим количеством сахарного песка и интенсивно перемешиваем. Если время позволяет, то охлаждаем состав в холодильнике на протяжении 20-30 минут.

Шаг 3. Параллельно на растительном масле подрумяниваем ломтики колбасы, жарим глазунью, приправив яйцо любимыми специями и солью.

Шаг 4. Хлеб подсушиваем на сухой сковороде, сверху одного кусочка наносим соус, кладем промытую и обсушенную зелень, жареное яйцо, колбасу и сыр.

Шаг 5. Накрываем вторым ломтиком хлеба и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Горячие бутерброды с яйцом

Горячие бутерброды с яйцом, а также с сыром и колбаской – это быстрое кушанье, которое отлично подходит для воскресного семейного завтрака, после которого ваши домочадцы скажут вам спасибо! И если раньше вы никогда не пробовали такое сочетание компонентов, то скорее приступайте к процессу!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 6 ломтиков.

Яйца – 1 шт.

Колбаса вареная – 50 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Укроп – ½ пучка.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца варим в течение 10 минут с момента закипания, остужаем в ледяной воде и очищаем от скорлупы. Измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Твердым сыр и вареную колбасу также натираем на терке.

Шаг 3. Укроп тщательно промываем и стряхиваем излишки влаги, мелко шинкуем.

Шаг 4. Смешиваем подготовленные компоненты, добавив майонез.

Шаг 5. На ломтики хлеба наносим подготовленный состав, заготовки помещаем на противень, устеленный листом пекарской бумаги.

Шаг 6. Запекаем бутерброды в течение 5-7 минут в духовке, предварительно прогретой до отметки в 180 градусов.

Шаг 7. Теплую закуску подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Горячие бутерброды с колбасой, сыром, чесноком и майонезом

Горячие бутерброды с колбасой, сыром, чесноком и майонезом – это пикантное и безумно сочное кушанье, которое, как правило, разлетается в мгновение ока! Но это и вовсе неудивительно, ибо никто не сможет устоять перед ярким ароматом и тающим сыром, дополненным соусом и колбаской.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Хлеб ржаной – 250 гр.

Колбаса вареная – 150 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Кетчуп – 50 гр.

Майонез – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Колбасное изделие нарезаем небольшими кубиками, ломтик твердого сыра измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 2. Очищенные зубки чеснока мелко рубим ножом.

Шаг 3. В отдельной пиале смешиваем майонез с кетчупом.

Шаг 4. Ржаной хлеб режем на кусочки, толщиной не более одного сантиметра.

Шаг 5. Промазываем каждый ломтик сливочным маслом комнатной температуры.

Шаг 6. Сверху распределяем мясные кубики.

Шаг 7. Присыпаем колбаску рубленым чесноком.

Шаг 8. Переносим заготовки на противень и сдабриваем сырной стружкой.

Шаг 9. Поливаем заранее подготовленным соусом.

Шаг 10. Запекаем бутерброды около 10 минут при 180 градусах.

Шаг 11. Приятного аппетита!

Бутерброды с колбасой и сыром в микроволновке

Горячие бутерброды с колбасой и сыром в микроволновке – это быстрое, вкусное и сытное решение для завтрака. Для дополнительной сочности рекомендуем вам ввести в состав тонкие ломтики помидоров, а для насыщенности аромата, присыпать кушанье щепоткой итальянских трав.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Батон – 3 ломтика.

Колбаса вареная – 130 гр.

Томаты – 1 шт.

Сыр твердых сортов – 40 гр.

Травы итальянские – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На круглое стеклянное блюдо микроволновки выкладываем кусочки батона.

Шаг 2. На каждый ломтик помещаем нарезанную вареную колбасу и кольца либо полукольца помидора. Приправляем травами.

Шаг 3. Сверху – слайсы сыра.

Шаг 4. Запекаем бутерброды в течение 90 секунд при мощности микроволновой печи не менее 750 Ватт.

Шаг 5. Горячее кушанье подаем к столу незамедлительно. Приятного аппетита!

Горячие бутерброды со шпротами

Горячие бутерброды со шпротами – это быстрая и безумно вкусная закуска, которая будет выигрышно смотреться даже на праздничном столе. Для того, чтобы бутерброды порадовали вас своей гаммой вкусов, помимо рыбы, нам также потребуются овощи, зелень и сыр.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Батон – 1 шт.

Шпроты – 1 банка.

Помидоры – 1 шт.

Майонез – 100 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Лук зеленый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Батон режем на порционные кусочки средней толщины.

Шаг 2. Помидор ополаскиваем под струей воды и нарезаем кольцами.

Шаг 3. При помощи терки с мелкими отверстиями измельчаем кусочек твердого сыра.

Шаг 4. На ломтик батона наносим немного соуса, выкладываем шпроты и помидор, добавляем еще немного майонеза.

Шаг 5. Посыпаем поверх рыбки сыр и рубленый зеленый лук – убираем в микроволновую печь на 1-2 минуты.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Горячие бутерброды с картошкой

Горячие бутерброды с картошкой – это аппетитное и сытное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто попробует его хотя бы однажды! Блюдо покоряет своей румяной и ароматной корочкой, перед которой невозможно устоять в прямом смысле слова, особенно в сочетании с сыром.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 12 ломтиков.

Картофель – 1 шт.

Сыр твердый – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления аппетитной начинки, смешиваем очищенный и натертый на терке картофель, рубленый лук и сырную стружку.

Шаг 2. В полученную массу отправляем майонез, куриное яйцо, немного соли и черного перца – перемешиваем.

Шаг 3. На ломтики белого хлеба щедро наносим подготовленный состав.

Шаг 4. Выкладываем заготовки начинкой вниз на горячую сковородку с растительным маслом, подрумяниваем и переворачиваем.

Шаг 5. Засекаем еще 60 секунд и выкладываем бутерброды на сервировочное блюдо.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Бутерброды с фаршем

Горячие бутерброды с фаршем – это оригинальный вариант для плотного и сытного завтрака, на готовку которого вам не придется тратить более 20 минут. Для того чтобы кушанье получилось сочным, но не было перенасыщено жиром, желательно использовать смешанный фарш.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 5 ломтиков.

Фарш свиной – 150 гр.

Фарш куриный – 50 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Помидоры – 2 шт.

Лук зеленый – 3 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Орегано – 1 щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик сушеный – 1 щепотка.

Майоран – 1 щепотка.

Специи для мяса – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортиками объединяем два вида фарша, одно куриное яйцо, измельченную зелень.

Шаг 2. Дополняем состав специями и солью – хорошенько перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 3. Полученной массой сдабриваем кусочки хлеба.

Шаг 4. Сверху кладем несколько ломтиков помидора.

Шаг 5. Запекаем на пергаменте около 15 минут при 180 градусах, дополняем заготовки сырной стружкой и готовим еще 5-7 минут.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие!

Горячие бутерброды с крабовыми палочками

Горячие бутерброды с крабовыми палочками, а также с ветчиной и твердым сыром – это безумно аппетитное блюдо, которое станет для вас идеальным завтраком, после которого вы не захотите ничего другого! Обязательно попробуйте такие бутерброды, и вы вернетесь к этому рецепту еще много-много раз.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлеб белый – 4 ломтика.

Ветчина – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 1 ст.л.

Палочки крабовые – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Зелень – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сурими и ветчину нарезаем мелкими сегментами и высыпаем в пиалу.

Шаг 2. Добавляем ломтики сладкого перца, сырое яйцо и рубленую зелень – активно перемешиваем.

Шаг 3. Ломтики батона подрумяниваем на разогретом оливковом масле.

Шаг 4. Распределяем начинку на золотистый хлеб, сверху дополняем зернами сладкой кукурузы.

Шаг 5. Присыпаем измельченным сыром и отправляем в микроволновку на 2-4 минуты.

Шаг 6. Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Горячие бутерброды с беконом

Горячие бутерброды с беконом, приготовленные на раскаленных углях – это настолько вкусное кушанье, что первым делом рекомендуем готовить с запасом! Проходя тепловую обработку, жир мясной составляющей тает, и максимально пропитывает ломтики хлеба – пальчики оближешь!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Бекон – 180-200 гр.

Хлеб белый – 10 ломтиков.

Сыр – 200 гр.

Помидоры – 2-3 шт.

Укроп – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Хлеб, томаты и сыр нарезаем ломтиками. Мелко рубим зелень и очищенный чеснок, смешиваем с оливковым маслом.

Шаг 3. Чесночную массу распределяем на основе.

Шаг 4. Добавляем нарезку помидор и сыра.

Шаг 5. Оборачиваем заготовки полосками бекона.

Шаг 6. Выкладываем бутерброды на решетку и обжариваем с двух сторон на разогретых углях.

Шаг 7. Приятного аппетита!