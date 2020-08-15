Госдума хочет ускорить расселение аварийных домов

В осеннюю сессию в Государственную Думу планируется внести проект закона об ускоренном расселении аварийного жилья. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Калининград.

«Реновация нужна в целом по стране, но мы не говорим — это как реновация: у нас есть программа расселения аварийного и ветхого жилья. Мы сейчас смотрим, как ее ускорить», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в правительстве хотели бы завершить программу на год раньше — к 2023 году. Но, поскольку объем жилья достаточно большой по всей стране, Кабмин готовит законопроекты, которые могли бы ускорить работу. В Думу документы могут поступить уже в осеннюю сессию.