Госдума обязала сотрудников «Росгвардии» представляться

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Депутаты Госдумы во вторник в окончательном чтении приняли законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение.

Предполагается, что росгвардеец должен будет назвать свою фамилию, звание, должность, сообщить причину и цель обращения, пишет НСН.

После второго чтения в законопроекте появилась оговорка, согласно которой росгвардейцы всё же не обязаны представляться, если им необходимо пресечь преступление или административное правонарушение, либо при необходимости преследования совершивших их лиц.

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