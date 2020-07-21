Госдума обязала сотрудников «Росгвардии» представляться

Депутаты Госдумы во вторник в окончательном чтении приняли законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение.

Предполагается, что росгвардеец должен будет назвать свою фамилию, звание, должность, сообщить причину и цель обращения, пишет НСН.

После второго чтения в законопроекте появилась оговорка, согласно которой росгвардейцы всё же не обязаны представляться, если им необходимо пресечь преступление или административное правонарушение, либо при необходимости преследования совершивших их лиц.