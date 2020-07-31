Гостей выдают за родственников. В Крым потянулись «карантинные туристы»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 17. АиФ-Крым №17 22/04/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В то, что первого мая, говоря словами великого Пушкина, «свобода нас встретит радостно у входа», уже мало кто верит.

Однако каждый регион России в самоизоляции сидит по своим правилам. И не случайно президент подчеркнул: на местах решают, каким будет этот самый режим. Потому что везде изначально ситуация разная — от плотности и активности населения до запасов экономической прочности. В особенностях изоляции на полуострове разбирался «АиФ-Крым».

Куда едем? К родным!

Отели и общепит будут закрыты в Крыму минимум до июня — Роспотребнадзор Географическая особенность Крыма, в теории, даёт возможность плотного контроля съезда и выезда с полуострова. Тем более что сейчас закрыты пограничные пропускные пункты, и с территории Украины никто не едет. Зато летят самолётами и едут поездами. И, кажется, период, когда это были жители Крыма, ездившие на лечение, возвращавшиеся с учёбы или работы, закончился. Теперь едут «карантинные туристы».