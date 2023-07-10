Гости будут довольны. Быстрый и вкусный: салат с сухариками «Королевский»

Салат — это удивительное блюдо, которое может быть гарниром, закуской основным яством на столе. В XVIII веке французы использовали салаты как дополнение к жаркому. То есть, это кушанье настолько многогранное, что не перестает удивлять даже современных поваров.

Каждый день появляются новые виды салатов. При этом, не забываются старые, традиционные рецепты.

Например, одним из самых популярных салатов является “Цезарь”. Его подают во множестве ресторанов по всему миру. Зачастую в меню включают салаты даже в заведениях, которые на этом блюде не специализируются.

Стоит показать рецепт одного из отменных салатов для праздника.

Ингредиенты для салата “Королевский”:

крабовые палочки — 240 г;

сыр — 300 г;

отварные яйца — 4 шт.;

сухарики — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

лимон — ½ шт.;

майонез — ст. л.

Приготовление салата “Королевский”:

Нарезаем небольшими квадратиками крабовые палочки и очищенные яйца. Измельчаем на крупных резцах терки сыр, пропускаем через пресс зубчики чеснока.

Соединяем в салатнике крабовые палочки, яйца, сыр и чеснок. Из половины лимона выжимаем сок в салат. Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

Перед подачей посыпаем сухариками.

Можно попробовать салат с заправкой из сметаны. Сухарики получится сделать самостоятельно или использовать покупные.