Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

Лепешки являются одной из разновидностей выпечки. Данный хлеб используется как гарнир в странах Востока и Азии. Батон и ржаной хлеб, то есть буханки, не актуальны для жителей Армении и Грузии.

Вероятно, тенденция выпекать лепешки связана с расположением данных стран. Также большое значение имеют блюда, для которых были созданы лепешки.

Например, в лаваш повара заворачивают овощи и мясо, чтобы было удобно есть. Лепешки армяне используют тоже для употребления в пищу мясных изделий.

Стоит научиться самостоятельно готовить вкусные лепешки из кабачков.

Ингредиенты кабачковых лепешек:

Кабачки — шт.;

Картофель — шт.;

Лук репчатый — шт.;

Соль — щепотка;

Укроп — пучок;

Перец болгарский — шт.;

Яйца — 3 шт.;

Разрыхлитель — 8 г;

Молоко — 250 мл;

Мука — 150 г.

Приготовление кабачковых лепешек:

Очищаем картофель и измельчаем на крупных резцах терки вместе с кабачком. Оставляем овощную смесь в тарелке, чтобы из нее вышел сок.

В отдельной миске взбиваем венчиком яйца, постепенно выливаем в яичную массу молоко. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.

Отжимаем руками сок из картофельно-кабачковой массы. Выкладываем массу в тесто, перемешиваем.

Нарезаем очищенный болгарский перец мелким кубиком, шинкуем укроп, измельчаем на маленьких зубчиках терки лук.

Выкладываем лук, перец и укроп в тесто, смешиваем.

Не забываем посолить тесто, разогреваем в сковороде растительное масло. Перемещаем пару половников с тестом на сковороду, равномерно распределяем по дну.

На среднем огне обжариваем лепешку с обеих сторон по 3 минуты.

Аналогичную процедуру повторяем с оставшимся объемом теста.

Получаются отменные лепешки из простых ингредиентов. Эти лепешки можно подать с шашлыком или есть отдельно.