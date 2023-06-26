Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

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Лепешки являются одной из разновидностей выпечки. Данный хлеб используется как гарнир в странах Востока и Азии. Батон и ржаной хлеб, то есть буханки, не актуальны для жителей Армении и Грузии.

Вероятно, тенденция выпекать лепешки связана с расположением данных стран. Также большое значение имеют блюда, для которых были созданы лепешки.

Например, в лаваш повара заворачивают овощи и мясо, чтобы было удобно есть. Лепешки армяне используют тоже для употребления в пищу мясных изделий.

Стоит научиться самостоятельно готовить вкусные лепешки из кабачков.

Ингредиенты кабачковых лепешек:

  • Кабачки — шт.;
  • Картофель — шт.;
  • Лук репчатый — шт.;
  • Соль — щепотка;
  • Укроп — пучок;
  • Перец болгарский — шт.;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Разрыхлитель — 8 г;
  • Молоко — 250 мл;
  • Мука — 150 г.

Приготовление кабачковых лепешек:

Очищаем картофель и измельчаем на крупных резцах терки вместе с кабачком. Оставляем овощную смесь в тарелке, чтобы из нее вышел сок.

В отдельной миске взбиваем венчиком яйца, постепенно выливаем в яичную массу молоко. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.

Отжимаем руками сок из картофельно-кабачковой массы. Выкладываем массу в тесто, перемешиваем.

Нарезаем очищенный болгарский перец мелким кубиком, шинкуем укроп, измельчаем на маленьких зубчиках терки лук.

Выкладываем лук, перец и укроп в тесто, смешиваем.

Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

Не забываем посолить тесто, разогреваем в сковороде растительное масло. Перемещаем пару половников с тестом на сковороду, равномерно распределяем по дну.

На среднем огне обжариваем лепешку с обеих сторон по 3 минуты.

Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

Аналогичную процедуру повторяем с оставшимся объемом теста.

Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

Получаются отменные лепешки из простых ингредиентов. Эти лепешки можно подать с шашлыком или есть отдельно.

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