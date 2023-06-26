Гости из Армении научили. Этот рецепт кабачков готовлю 3-4 раза в неделю и не надоедают

Лепешки являются одной из разновидностей выпечки. Данный хлеб используется как гарнир в странах Востока и Азии. Батон и ржаной хлеб, то есть буханки, не актуальны для жителей Армении и Грузии.
Вероятно, тенденция выпекать лепешки связана с расположением данных стран. Также большое значение имеют блюда, для которых были созданы лепешки.
Например, в лаваш повара заворачивают овощи и мясо, чтобы было удобно есть. Лепешки армяне используют тоже для употребления в пищу мясных изделий.
Стоит научиться самостоятельно готовить вкусные лепешки из кабачков.
Ингредиенты кабачковых лепешек:
- Кабачки — шт.;
- Картофель — шт.;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — щепотка;
- Укроп — пучок;
- Перец болгарский — шт.;
- Яйца — 3 шт.;
- Разрыхлитель — 8 г;
- Молоко — 250 мл;
- Мука — 150 г.
Приготовление кабачковых лепешек:
Очищаем картофель и измельчаем на крупных резцах терки вместе с кабачком. Оставляем овощную смесь в тарелке, чтобы из нее вышел сок.
В отдельной миске взбиваем венчиком яйца, постепенно выливаем в яичную массу молоко. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.
Отжимаем руками сок из картофельно-кабачковой массы. Выкладываем массу в тесто, перемешиваем.
Нарезаем очищенный болгарский перец мелким кубиком, шинкуем укроп, измельчаем на маленьких зубчиках терки лук.
Выкладываем лук, перец и укроп в тесто, смешиваем.
Не забываем посолить тесто, разогреваем в сковороде растительное масло. Перемещаем пару половников с тестом на сковороду, равномерно распределяем по дну.
На среднем огне обжариваем лепешку с обеих сторон по 3 минуты.
Аналогичную процедуру повторяем с оставшимся объемом теста.
Получаются отменные лепешки из простых ингредиентов. Эти лепешки можно подать с шашлыком или есть отдельно.