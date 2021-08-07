Готов ли лагерь «Ласпи» к приезду 500 детей?

Тотальная дезинфекция и отмена массовых мероприятий. В детском оздоровительном лагере «Ласпи» начинается четвёртая смена – в субботу, 7 августа, туда приедут более 500 ребят. Накануне готовность учреждения проверили межведомственная комиссия, в которую вошли вице-губернатор города Игорь Михеев, главный внештатный педиатр Борис Морозов, а также сотрудники местных управлений МЧС и Росгвардии.

152 ребёнка досрочно покинули лагерь «Ласпи» во время предыдущей смены. Всё – из-за слухов о вспышке там коронавирусной инфекции. Власти Севастополя тогда заявляли лишь об одном подтверждённом случае. Тем не менее. к двум десяткам ребят в изолированном отряде, вынужденным покинуть «Ласпи», добавились ещё 62, которых забрали родители, и 70 – уехавших по рекомендации Роспотребнадзора.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «На мой взгляд, эта история немного преувеличена, потому что здесь был один случай действительно подтверждённый, поэтому весь отряд был увезён. Само заболевание, которое, грубо говоря, закончилось больницей, было выявлено у 5 детей».

Накануне старта новой смены, в первую очередь комиссия направляется в медицинский блок. Его разделили на две части – амбулаторию и изолятор с отдельным входом, туалетом и пищеблоком. Так дети с симптомами инфекции не будут пересекаться с другими посетителями медпункта.

«Так же на территории изолятора есть комната врача. В любом случае, если ребёнку стало хуже, он сможет найти врача самостоятельно без проблем на территории изолятора. Т.е. все эти помещения они изолированы. И дети за их территорию не выходят. Покидают они территорию через отдельный изолированный выход. Т.е. потоки не пересекаются».

Центр гигиены и эпидемиологии провёл в «Ласпи» полную дезинфекцию всех помещений – от пищеблока до кладовок. Весь лагерь тотально убрали. Кроме того, обработали матрасы, подушки, одеяла и игрушки.

СЕРГЕЙ ГРИДНЕВ, руководитель регионального детского образовательного центра «Планета детства»: «Прошла повторная обработка лагеря. Мы выполнили достаточно большое количество, практически все предписания Роспотребнадзора и надеемся, что в этой смене, которая будет, вот такой ситуации, которая была бы связана с больными детьми, ну а дети болеют всегда – жаркая погода, тёплое море. Но таких нюансов с большим количеством больных детей больше не будет».

Дети из контактной группы, которые были вынуждены покинуть лагерь досрочно, смогут отдохнуть в августе бесплатно. Всего в четвёртой смене будет задействовано 116 сотрудников. На оздоровление приедут более 500 ребят. Треть от этого числа – из многодетных, малообеспеченных семей или сир о ты. План работы лагеря составлен таким образом, чтобы отряды между собой не пересекались, все массовые мероприятия отменены.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «Мы из неё тоже сделали определённые выводы. Мы заезжали несколько раз на прошлой неделе. Сюда приезжали медицинские работники, наши врачи. Сюда приезжали сотрудники Роспотребнадзора, которые тоже смотрели, проверяли текущую ситуацию. Я здесь был на прошлой неделе, фактически за несколько дней до закрытия смены, и мы тоже общались с детьми и посмотрели, как ведётся работа».

На импровизированной пресс-конференции с вожатыми ещё раз обсудили механизм действий в случае выявления у ребёнка недомогания. Так, сотрудники лагеря будут обязаны незамедлительно сообщать врачам о любых признаках болезни у детей. Они же должны быть на постоянной связи с родителями.

БОРИС МОРОЗОВ, главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Иногда бывает проблема, что до родителей невозможно дозвониться. Они отдыхают, но мы проявляем настойчивость и дозваниваемся, и сообщаем. А когда принимается уже решение доктором после осмотра и наблюдения, тогда мы повторно звоним родителям и просим их забрать».

После отъезда комиссии все помещения в лагере вновь продезинфицировали. На протяжении ближайшей смены «Ласпи» будет закрыт – персонал не сможет покинуть его территорию. Сотрудники уже сдали тест на коронавирус, эта же процедура ожидает и заезжающих детей.

Яна Ветренюк, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»