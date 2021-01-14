Готов на 41%: в Севастополе проверили ход строительства детсада на Горпищенко

Севастопольские чиновники проверили ход строительства нового детского сада на улице Горпищенко. Объект стоимостью 211 миллионов рублей начали возводить в прошлом году в рамках Федеральной целевой программы. На первых этапах работы подрядчик допустил нарушение графика строительства. Виной тому – неточности в проектно-сметной документации. Сейчас исполнитель госконтракта обещает сдать объект вовремя. Директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов пообещал взять строительную отрасль Севастополя в «ежовые» рукавицы.

В конце текущего года на улице Горпищенко появится современный двухэтажный детский сад на 220 мест. В нём будут открыты 12 групп для маленьких севастопольцев в возрасте от 1,5 до 7 лет. Городские чиновники проверили ход строительства важного для жителей микрорайона социального объекта.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Сейчас строительная готовность 41%. В прошлом году были отмечены отставания от графика производства работ. К декабрю темпы были наращены, было своевременное освоение бюджетных средств 2020 года. Сейчас подрядчик в принципе уже осуществляет заполнение проёмов камнем, также ведётся остекление. В принципе, монолитные работы практически закончены, сейчас уже будем переходить к внутренней отделке, и устройству инженерных сетей».

Строительством детского сада стоимость 211 миллионов рублей занимается общество с ограниченной ответственностью «Гермес». Финансирование ведётся в рамках федеральной целевой программы. На прилегающей территории сделают благоустройство – оборудуют детские площадки с теневыми навесами, разместят малые архитектурные формы и высадят зелёные насаждения. Срок окончания работ по госконтракту – декабрь 2021 года. По словам подрядчика, в настоящее время на объекте работает около 30 человек и 3 единицы техники.

ИГОРЬ ЦУКАНОВ, представитель подрядной организации ООО «Гермес»: «Бетонные работы почти закончены. Сейчас ведутся работы по заполнению проёмов, ограждающих конструкций. Начинаем внутренние сети, наружные сети и вертикальная планировка. Мы идём практически в графике. Немного отставания есть, мы его почти наверстали. В принципе, всё должно быть хорошо».

Ошибки и неточности в проектно-сметной документации – современный бич строительной отрасли Севастополя. Приступая к работе по возведению объекта, многие подрядчики вынуждены вносить корректировки в разработанные проекты уже по ходу работ, а в крайних случаях даже останавливать весь процесс стройки. Директор Департамента капитального строительства пообещал разобраться с теми, кто не выполняет обязательства по государственным контрактам точно в срок.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Сейчас потихонечку отходим от праздников. Мы все прекрасно понимаем, что строители активизироваться так быстро не могут, сам из строительной отрасли. Я думаю, числа после 20-25 уже возьмём в ежовые рукавицы всех строителей по начатым объектам, и по объектам, которые не были своевременно завершены в 2020 году».

Многие родители из Нахимовского района надеются, что всего через год их дети пойдут в новый детский сад на улице Горпищенко .

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»