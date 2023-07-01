Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях

Курятина – один из самых популярных видов мяса в мире. Для этого продукта нет границ: блюдами из него наслаждаются во многих странах – от Китая до Мексики. Курочка завоевывала ведущие позиции на столах гурманов в разных частях планеты на протяжении многих лет, отмечает 24 Канал. И этот процесс продолжается и дальше. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям В частности, многие люди выбирают курятину из-за доступной стоимости, универсальности и вкуса, ведь она может стать основой для многих видов угощения. На пути к мировой популярности Но чтобы понять, почему курятина получила такую большую популярность в мире, следует обратиться сначала к истории. Общеизвестно, что «прародители» этой домашней птицы происходят из тропических джунглей юго-восточной Азии. Как утверждают ученые, люди приручили кур около 10 тысяч лет назад. География их обитания сначала ограничивалась Азией, а впоследствии распространилась на Средиземноморье благодаря морским торговцам. В Европу кур завезли около 800 года до нашей эры, однако потребовалось еще много времени, чтобы они прижились в новом климате. А с развитием человеческой цивилизации и морских путешествий на дальние расстояния эти птицы появились и за океаном. Мясо курицы постепенно получало распространение в разных культурах. В частности, у римлян оно считалось деликатесом. К слову, именно в Древнем Риме зародилась кулинарная традиция фаршировать курицу, а также готовить омлет из яиц. Проходили столетия, а курятина становилась основой в рационе многих народов. Как эту птицу готовят в разных странах мира и какие национальные блюда не обойдутся без куриных голеней или филе – рассказываем дальше. Китай Китайская кухня имеет давнюю историю, а каждый из регионов страны славится своими традиционными рецептами. Главным ингредиентом многих блюд является именно куриное мясо. Суп или птица в особых маринадах: для национальных блюд используют разные части курицы. В частности, филе является незаменимым компонентом Кунг Пао. При приготовлении мясо маринуют в рисовом вине, а к блюду добавляют сырой арахис. Большой популярностью в этой стране также пользуются куриные голени. Чаще их тушат или обжаривают в соевом соусе. Иногда к маринаду добавляют мед, благодаря чему блюдо приобретает особый сладковатый вкус.

Жареные голени в соевом соусе по-китайски / Фото Shutterstock

Индия

Куриное мясо широко используют также и в индийской кухне. Классическим блюдом этой страны есть тандури. Частицы курятины, чаще голени, маринуют в йогурте с добавлением специй, а затем запекают на большом огне в глиняной печи. Таким образом мясо приобретает характерный красный цвет.

Подается блюдо, как правило, с овощами и рисом, или с цитрусовыми и соусами.

Курица тандури – традиционное индийское блюдо / Фото Shutterstock

Также в Индии «родился» рецепт приготовления курицы карри. В других странах такое название вызывает ассоциацию с приправой, но для индейцев это понятие гораздо шире. Словом «кари» называют ряд блюд из овощей или мяса, распространенных на юге страны.

Одним из таких угощений является курица Кадхай. Для ее приготовления нередко используют нарезанное филе. Мясо тушится на сковороде с большим количеством приправ, придающих невероятное разнообразие оттенков вкуса.

Мексика

Многие блюда из курятины можно найти и в мексиканской кухне. В частности, классикой местной уличной еды является бурито с куриным филе и овощами. Начинку из запеченного мяса, перца, помидоров и сыра заворачивают в тортилью – тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки. Такое блюдо служит отличным перекусом, который можно употреблять на ходу.

Еще один популярный рецепт мексиканской кухни – поло асадо, переводимый как «жареный цыпленок». Целую небольшую курицу или отдельные ее части, например, голени, маринуют в соке цитрусовых, чесноке и специях, что делает мясо нежным и ароматным. После этого его зажаривают на гриле.

Поло асадо – блюдо, популярное в латиноамериканских странах / Фото Shutterstock

Поло асадо пользуется популярностью также в других странах Латинской Америки. В частности, это блюдо по рецепту с определенными вариациями готовят в Пуэрто-Рико и Кубе.

США

В США курятине пришлось достаточно долго завоевывать сердца гурманов. Первые переселенцы из Европы в Новом Свете предпочитали мясо индеек и уток. Однако в середине ХХ века курица стала одним из главных ингредиентов в арсенале американских хозяек. Ее готовили самыми разными способами – запекали, жарили, тушили.

Большую роль в популяризации курятины в стране сыграло появление фаст-фуда. В частности, одними из самых любимых закусок американцев стали куриные крылышки Баффало и голени в хрустящей панировке. Эти блюда были настоящим кулинарным прорывом, ведь к тому времени голени и крылья использовали только для первых блюд или вообще выбрасывали.

Новинки настолько пришлись по вкусу американцам, что со временем их рецепты переняли не только популярные бренды фаст-фуда, но и рестораны по всему миру. И эта популярность оправдана. Все потому, что никто не может устоять перед сочетанием нежного куриного мяса с хрустящей корочкой и особым соусом.

Таким образом, крылышки Баффало и голени в панировке стали хитами в заведениях быстрого питания, а благодаря низкой калорийности главного ингредиента их часто заказывают и те, кто следит за своим рационом. Ведь курятина более диетическая, чем, к примеру, свинина.

Куриные крылышки Баффало стали кулинарным прорывом в США / Фото Shutterstock

Также большой спрос в Штатах пользуются нагетсы. Кусочки сочного куриного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки, начали готовить в 1950-х годах. С тех пор такую закуску обожают как взрослые, так и дети, а часто нагетсы появляются и на столах украинцев.

Еще одно популярное блюдо, которое можно встретить в каждом заведении фаст-фуда – жареные куриные голени. Они полюбились американцам в том числе и потому, что их очень удобно есть руками.

Курятина – самое популярное мясо в Украине

По популярности курятины не исключением есть и Украина. За данным аналитиков, именно это мясо в нашем государстве покупают больше всего. А за год каждый украинец съедает в среднем 26,1 килограмма продукта.

Большой спрос на украинском рынке пользуются как целые тушки, так и отдельными части: куриные голени, филе или бедра. В Украине есть и свои национальные блюда, главным компонентом которых является курица. Например, известную на весь мир котлету по-киевски по традиционному рецепту готовят только из голени на косточке.

К теме Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней

Украинцы выбирают курятину из-за доступности, вкуса и нежной текстуры. А самое главное – это мясо никогда не надоест, ведь оно очень универсально и может быть как самостоятельным блюдом, так и компонентом для разнообразных супов и рагу.

Если же традиционные рецепты все-таки утомили вас, то самое время погрузиться в мир экспериментов и попробовать кухню других стран, которая поможет наслаждаться любимой курочкой и открывать новые вкусы.