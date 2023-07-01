Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях

Жареные голени в соевом соусе по-китайски / Фото Shutterstock
Индия
Куриное мясо широко используют также и в индийской кухне. Классическим блюдом этой страны есть тандури. Частицы курятины, чаще голени, маринуют в йогурте с добавлением специй, а затем запекают на большом огне в глиняной печи. Таким образом мясо приобретает характерный красный цвет.
Подается блюдо, как правило, с овощами и рисом, или с цитрусовыми и соусами.
Курица тандури – традиционное индийское блюдо / Фото Shutterstock
Также в Индии «родился» рецепт приготовления курицы карри. В других странах такое название вызывает ассоциацию с приправой, но для индейцев это понятие гораздо шире. Словом «кари» называют ряд блюд из овощей или мяса, распространенных на юге страны.
Одним из таких угощений является курица Кадхай. Для ее приготовления нередко используют нарезанное филе. Мясо тушится на сковороде с большим количеством приправ, придающих невероятное разнообразие оттенков вкуса.
Мексика
Многие блюда из курятины можно найти и в мексиканской кухне. В частности, классикой местной уличной еды является бурито с куриным филе и овощами. Начинку из запеченного мяса, перца, помидоров и сыра заворачивают в тортилью – тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки. Такое блюдо служит отличным перекусом, который можно употреблять на ходу.
Еще один популярный рецепт мексиканской кухни – поло асадо, переводимый как «жареный цыпленок». Целую небольшую курицу или отдельные ее части, например, голени, маринуют в соке цитрусовых, чесноке и специях, что делает мясо нежным и ароматным. После этого его зажаривают на гриле.
Поло асадо – блюдо, популярное в латиноамериканских странах / Фото Shutterstock
Поло асадо пользуется популярностью также в других странах Латинской Америки. В частности, это блюдо по рецепту с определенными вариациями готовят в Пуэрто-Рико и Кубе.
США
В США курятине пришлось достаточно долго завоевывать сердца гурманов. Первые переселенцы из Европы в Новом Свете предпочитали мясо индеек и уток. Однако в середине ХХ века курица стала одним из главных ингредиентов в арсенале американских хозяек. Ее готовили самыми разными способами – запекали, жарили, тушили.
Большую роль в популяризации курятины в стране сыграло появление фаст-фуда. В частности, одними из самых любимых закусок американцев стали куриные крылышки Баффало и голени в хрустящей панировке. Эти блюда были настоящим кулинарным прорывом, ведь к тому времени голени и крылья использовали только для первых блюд или вообще выбрасывали.
Новинки настолько пришлись по вкусу американцам, что со временем их рецепты переняли не только популярные бренды фаст-фуда, но и рестораны по всему миру. И эта популярность оправдана. Все потому, что никто не может устоять перед сочетанием нежного куриного мяса с хрустящей корочкой и особым соусом.
Таким образом, крылышки Баффало и голени в панировке стали хитами в заведениях быстрого питания, а благодаря низкой калорийности главного ингредиента их часто заказывают и те, кто следит за своим рационом. Ведь курятина более диетическая, чем, к примеру, свинина.
Куриные крылышки Баффало стали кулинарным прорывом в США / Фото Shutterstock
Также большой спрос в Штатах пользуются нагетсы. Кусочки сочного куриного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки, начали готовить в 1950-х годах. С тех пор такую закуску обожают как взрослые, так и дети, а часто нагетсы появляются и на столах украинцев.
Еще одно популярное блюдо, которое можно встретить в каждом заведении фаст-фуда – жареные куриные голени. Они полюбились американцам в том числе и потому, что их очень удобно есть руками.
Курятина – самое популярное мясо в Украине
По популярности курятины не исключением есть и Украина. За данным аналитиков, именно это мясо в нашем государстве покупают больше всего. А за год каждый украинец съедает в среднем 26,1 килограмма продукта.
Большой спрос на украинском рынке пользуются как целые тушки, так и отдельными части: куриные голени, филе или бедра. В Украине есть и свои национальные блюда, главным компонентом которых является курица. Например, известную на весь мир котлету по-киевски по традиционному рецепту готовят только из голени на косточке.
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Украинцы выбирают курятину из-за доступности, вкуса и нежной текстуры. А самое главное – это мясо никогда не надоест, ведь оно очень универсально и может быть как самостоятельным блюдом, так и компонентом для разнообразных супов и рагу.
Если же традиционные рецепты все-таки утомили вас, то самое время погрузиться в мир экспериментов и попробовать кухню других стран, которая поможет наслаждаться любимой курочкой и открывать новые вкусы.