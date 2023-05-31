Готовим пудинг: не простой, а кукурузный

Этот пудинг отлично подходит в качестве гарнира к мясу.

Пудинг из кукурузы по рецепту подсмотренного Фокусом — это традиционное блюдо американского юга, которое подают как гарнир к мясу или птице. Этот пудинг готовится из свежей или консервированной кукурузы, молока, сливок, яиц, сахара и специй. Пудинг из кукурузы получается нежным, сладким и ароматным, с хрустящей корочкой сверху.

Этот пудинг можно приготовить в духовке или в микроволновке, что значительно ускоряет процесс. Пудинг из кукурузы можно подавать как горячим, так и холодным, по желанию посыпая корицей или мускатным орехом.

Кукурузный пудинг

Ингредиенты:

450 г кукурузы (свежей или консервированной);

120 мл молока;

120 мл сливок;

2 яйца;

60 г сахара;

30 г масла (растопить);

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки мускатного ореха.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите пергаментную бумагу.

В большой миске взбейте яйца вилкой или венчиком. Добавьте сахар, молоко, сливки, растопленное масло, ванильный экстракт, соль и мускатный орех и хорошо перемешайте.

Добавьте кукурузу в мокрую смесь и аккуратно перемешайте лопаткой или деревянной ложкой. Перелейте смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

Поставьте форму в духовку и выпекайте около 40 минут или до тех пор, пока пудинг не станет золотистым и не застынет по краям. Выньте пудинг из духовки и оставьте его остывать на решетке на 10 минут.

Разрежьте пудинг на порции и подавайте горячим или холодным, по желанию посыпая корицей или мускатным орехом.

Приятного аппетита!

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