Готовится без духовки: простой рецепт шоколадного чизкейка

При приготовлении этого десерта не нужна духовка, а украсить его можно свежими ягодами по своему вкусу.
Вкуснейший десерт – шоколадный чизкейк, — готовится без выпечки. А украсить его можно свежими ягодами, или ломтиками фруктов. Особый вкус ему придает густая шоколадная глазурь. А еще он очень красиво выглядит, так что, если любите чизкейки – смело готовьте этот десерт на праздники: он точно станет украшением стола.
Как приготовить вкуснейший торт, рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.
Шоколадный чизкейк
Ингредиенты:
- 20 г миндаля;
- 150 г шоколадного печенья;
- 75 г растопленного сливочного масла;
- 250 г темного шоколада;
- 60 мл сметаны;
- 120 г сахарной пудры;
- 650 г творожный сыр;
- ягоды для украшения, мята.
Разломайте печенье, измельчите в крошку и смешайте с измельченным миндалем и сливочным маслом. Полученную смесь утрамбуйте в разъемную форму диаметром 20 см.
Поместите форму с основой в морозильную камеру и начните растапливать шоколад на водяной бане. С помощью венчика смешайте сыр с сахарной пудрой и сметаной до получения однородного крема.
Добавьте растопленный шоколад, остывший до комнатной температуры, перемешайте и отставьте в сторону. Выбранные ягоды, например чернику, клубнику, или голубику, вымойте, очистите и положите на бисквитную основу.
Понемногу добавьте сырную массу, выровняйте поверхность и оставьте в морозилке на пару часов. После вылейте глазурь на торт и дайте ей застыть.
Перед подачей украсьте свежими фруктами и листьями мяты.
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