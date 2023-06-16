Готовится всего за 10 минут: вкусно и красиво. Салат «Красное море»

В советские времена салаты были признаком шика, праздника, элементом буржуазной жизни. Такие ассоциации с хорошей и сытной жизнью позволили этому блюду перекочевать из ресторанов на кухни обычных людей. Сейчас салаты остаются в традициях празднеств большинства.

Кроме того салат — это достаточно сытный перекус. Но для того, чтобы какой-нибудь салат назвать перекусом, он должен быстро готовить. К такой разновидности этого блюда можно отнести рецепт, о котором мы расскажем.

Ингредиенты для салата:

Крабовые палочки – 300 г;

Помидоры – 2 штуки;

Сыр – 200 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль – по вкусу;

Майонез – по вкусу.

Приготовление салата:

Натираем 200 грамм твердого сыра на крупной терке. Затем моем помидоры и нарезаем средней соломкой.

Далее берём крабовые палочки и нарезаем их тонкими кольцами. Мелким кубиком нарезаем 3 зубчика чеснока.

Смешиваем все ингредиенты в салатнице. Солим, добавляем майонез по вкусу и хорошо все перемешиваем.

В результате, этот салат можно приготовить за несколько минут. А выше всего его оценят любители крабовых палочек. Желаем всем приятного аппетита!