Готовится всего за 10 минут: вкусно и красиво. Салат «Красное море»

В советские времена салаты были признаком шика, праздника, элементом буржуазной жизни. Такие ассоциации с хорошей и сытной жизнью позволили этому блюду перекочевать из ресторанов на кухни обычных людей. Сейчас салаты остаются в традициях празднеств большинства.
Кроме того салат — это достаточно сытный перекус. Но для того, чтобы какой-нибудь салат назвать перекусом, он должен быстро готовить. К такой разновидности этого блюда можно отнести рецепт, о котором мы расскажем.
Ингредиенты для салата:
- Крабовые палочки – 300 г;
- Помидоры – 2 штуки;
- Сыр – 200 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Соль – по вкусу;
- Майонез – по вкусу.
Приготовление салата:
Натираем 200 грамм твердого сыра на крупной терке. Затем моем помидоры и нарезаем средней соломкой.
Далее берём крабовые палочки и нарезаем их тонкими кольцами. Мелким кубиком нарезаем 3 зубчика чеснока.
Смешиваем все ингредиенты в салатнице. Солим, добавляем майонез по вкусу и хорошо все перемешиваем.
В результате, этот салат можно приготовить за несколько минут. А выше всего его оценят любители крабовых палочек. Желаем всем приятного аппетита!