Готовлю 5 порций и убираю в холодильник: через 3 часа всё готово. Намного вкуснее, чем малосольные огурцы

Огурцы были весьма популярным овощем в древности. Египтяне, например, клали огурцы в могилы своих правителей. Люди делали это из хороших пожеланий, чтобы фараону было что покушать в загробном мире.

Первые теплицы для огурцов появились в Древнем Риме. Изобрести домики для огурцов приказал царь Тиберий. Правитель обожал огурцы, питался этим овощем постоянно.

Сейчас популярность огурцов не столь явная. Однако, этот овощ мы встречаем повсеместно.

Расскажем, как приготовить закуску из огурцов.

Ингредиенты для огуречной закуски:

Огурцы — 1 кг;

Соль — 1 ст.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Растительное масло — 40 мл;

Сок одного лимона;

Чеснок — 7 зубчиков;

Укроп — пучок.

Приготовление огуречной закуски:

Нарезаем огурцы на небольшие четвертинки, выкладываем в салатник. Шинкуем мелко укроп, измельчаем зубчики чеснока.

Перекладываем чеснок и укроп в миску с огурцами.

Заливаем огурцы соком лимона, посыпаем солью и сахаром. Добавляем в огурце закуску растительное масло, перемешиваем компоненты.

Накрываем миску с огурцами пищевой пленкой. Отправляем закуску на 3 часа в холодильник для маринования.

Таким образом получается простая холодная закуска из огурцов. Это блюдо можно употреблять отдельно или добавлять в салаты, как гарнир к мясу.