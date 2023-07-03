Готовлю быстро и без замеса теста. Пирог со смородиной и творогом: бюджетный и вкусный рецепт

Творог считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов. Дело в том, что творог содержит большую концентрацию холина. Это вещество способно улучшить концентрацию внимания. Холин отлично влияет на функцию внимания в мозге.

По этой причине, не стоит убирать творог из повседневного рациона питания. Однако, употреблять творог однообразно не надо.

Иначе, вскоре организм получит отвращение к продукту.

Расскажем, как сделать из творога легкий пирог.

Ингредиенты для ягодного пирога:

Лаваш — 2 листа;

Творог — 400 г;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 80 г;

Соль — щепотка;

Смородина — 200 г.

Ингредиенты для заливки:

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 50 г;

Сметана — 150 г.

Приготовление ягодного пирога:

В миску с творогом разбиваем яйца, высыпаем сахар и соль, тщательно перемешиваем компоненты до однородности. Нарезаем лаваш на небольшие прямоугольники 17х27 см.

Выкладываем на каждый лаваш творожную начинку, распределяем по поверхности. При этом не смазываем творогом края пластов лаваша.

На творожный слой высыпаем смородину, сворачиваем каждый лаваш в рулетик.

В форму для выпечки перекладываем полученные рулеты.

Для заливки в отдельной миске соединяем яйца с сахаром и сметаной. Взбиваем компоненты венчиком до однородности, а затем выливаем заливку на рулеты.

Выпекать пирог требуется в духовке при 180 градусах 45 минут.

Вместо смородины для этого рецепта можно использовать другие ягоды. Получается быстрый пирог, который не требует замеса теста.