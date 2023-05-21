Готовлю каждый сезон. Пирог с клубникой: простой и вкусный рецепт

Лето стоит любить не только за солнечные дни и жару, но и за множество доступных фруктов и ягод. В магазинах клубника, ежевика и другие ягоды стоят больших денег. В летний период на даче получить витамины этих плодов можно бесплатно.

Однако, большое количество ягод может стать вредным для организма. Поэтому, помимо поедания ягод, стоит создавать блюда с этими плодами. Например, выпекать пироги. В особенности вкусным и ароматным получается клубничный пирог. Эту выпечку готовят летом, так как себестоимость пирога почти минимальная.

Расскажем, как приготовить ароматный клубничный пирог дома.

Ингредиенты для клубничного пирога:

яйца — 4 шт.;

клубника — 350 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 2 ч. л.;

растительное масло — 125 мл;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

мука — 240 г.

Приготовление клубничного пирога:

Сперва необходимо отделить белки от желтков в отдельную миску. Белки с солью следует взбить миксером до образования белой пены.

К белковой пене, при взбивании, нужно постепенно высыпать сахарный песок. Растворять надо постепенно по столовой ложке. Когда сахар закончится, высыпаем в белковый крем ванильный сахар, продолжаем взбивать до устойчивых пиков.

В крем добавляем желтки, по одному, тщательно перемешиваем. На минимальной скорости взбиваем белковую массу с растительным маслом. Выливать масло в крем надо тонкой струей.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в белковую массу несколькими частями. Замешиваем густое бисквитное тесто при помощи лопатки.

Застилаем дно формы (24-26 см в диаметре) пергаментом, выкладываем аккуратно на поверхность бисквитное тесто.

Нарезаем тонкими пластинами очищенную и промытую клубнику.

На поверхность теста выкладываем пластины клубники.

Выпекать пирог надо при температуре 170 градусов примерно час.

После остывания пирог можно декорировать сахарной пудрой. Это отличная замена тортам в летний период, получается нежная выпечка с ягодами.