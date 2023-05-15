Готовлю много и ставлю в морозильник. Простые и вкусные котлеты: даже лепить ничего не надо

Раньше котлетой называли мясо животного на реберной кости, если речь шла о мясе птицы, то на бедренной кости. Это пришло из европейской кухни. Позже рецепт котлет изменили, поскольку наличие кости необязательно. Можно есть блюдо вилкой, это не менее удобно. Далее мясо стало рубленным.

Есть масса блюд, похожих на котлеты, например, шницели, отбивные, бифштексы и др. Давайте приготовим наш вариант из мясного фарша.

Ингредиенты:

мука — 80 гр;

кефир — 150 мл;

фарш — 300 гр;

лук — шт;

яйцо — шт;

сода — ч.л;

сахара — ч.л;

соль;

паприка;

растительное масло.

Приготовление:

В большую емкость наливаем кефир. Всыпаем одну чайную ложку соды, перемешиваем лопаточкой.

Добавляем 300 гр фарша и пропущенный через мясорубку лук. Разбиваем в миску одно куриное яйцо.

Не забудем добавить одну чайную ложку сахара. Далее добавляем специи, такие как: соль, паприка и ваши любимые. Перемешиваем ингредиенты до однородного состояния. Всыпаем 80 гр муки и мешаем.

На сковородку наливаем растительное масло. Выкладываем по одной столовой ложке заготовленной смеси. Размещаем изделия на поверхности так, чтобы они не касались друг друга. Выставляем слабый огонь и закрываем крышкой. Готовим так некоторое время, а затем переворачиваем.

Проверяем готовность и убираем с плиты. Получились вкусные и быстрые котлеты, обязательно попробуйте этот рецепт.