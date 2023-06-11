Готовлю на ужин вместо пирожков: беру 330 г фарша и 3 стакана муки. Для этих пирогов всегда найдутся продукты дома

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Изначально пироги в нашей стране считались праздничным блюдом. Слово «пирог» в нашем языке имеет корень со словами «пир» и  «пиршество». Это означает, что пироги раньше были достаточно значимым блюдом на свадьбах, при языческих торжествах.

На каждый определенный праздник было принято готовить определенной пирог, отсюда и пошло разнообразие начинок и теста.

Расскажем о том, как можно приготовить не совсем обычный пирог с фаршем.

Ингредиенты для теста:

  • Тёплое молоко – 250 мл
  • Дрожжи – 6 г;
  • Сахар – 20 г;
  • Яйца – 1 штука;
  • Сливочное масло – 80 мл;
  • Мука — 480 г;
  • Соль – 0,5 ч. л.

Ингредиенты для мясной начинки:

  • Мясной фарш – 330 г;
  • Лук – 1 штука;
  • Болгарский перец – 1 штука;
  • Морковь – 1 штука;
  • Укроп – 30 г;
  • Соль, чёрный перец, красная паприка – по вкусу.

Приготовление пирога с фаршем:

Для приготовления теста в миске с молоком соединяем дрожжи, сахар, белок яйца и растопленное сливочное масло, перемешиваем ингредиенты при помощи венчика.

Высыпаем к молочной смеси мука и соль, замешиваем тесто руками. Оставляем тесто в теплом месте на 20–30 минут под пищевой пленкой.

Лук и болгарский перец нарезаем мелкими кубиками, морковь натираем на мелкой терке, овощи добавляем к фаршу. В фарш отправляем измельченный укроп, специи и соль.

Делим тесто на 4 части, формируем колобки. Раскатываем комки в лепешки диаметром 20–24 сантиметра. Далее пласт раскатываем до толщины —  сантиметр.

Поверхность каждого пласта смазываем растительным маслом, укладываем друг на друга. Разрезаем пласты две половины.

Каждую половинку делим по длине на 3 части.

На заготовку из слоеного теста выкладываем начинку, защипываем края, помещаем пироги на противень.

Готовлю на ужин вместо пирожков: беру 330 г фарша и 3 стакана муки. Для этих пирогов всегда найдутся продукты дома

Смазываем каждый пирожок смесью желтка и молока.

Готовлю на ужин вместо пирожков: беру 330 г фарша и 3 стакана муки. Для этих пирогов всегда найдутся продукты дома

В духовке выпекаем пирожки при 180 градусах 35–40 минут.

Готовлю на ужин вместо пирожков: беру 330 г фарша и 3 стакана муки. Для этих пирогов всегда найдутся продукты дома

В итоге, пироги отлично подходят для праздничного стола. Слоеное тесто в сочетании с мясной начинкой сможет удивить.

Подробный Видео рецепт:

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