Готовлю на завтрак, без муки! За 10 минут, из 1 стакана кефира, целая гора вкуснятина

Многие диетологи говорят, что мука весьма вредная для организма. Этот продукт плотно вошел в употребление, однако, не является полезным для многих органов.

Постоянное бесконтрольное употребление выпечки приводит к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой. Мучное — это наркотик, который стал обыденностью для всего мира.

Настолько ли плохи мучные изделия? Дать однозначный ответ сложно, так как хлеб сопровождал людей всегда.

Но, стоит все же находить альтернативу муке, если есть проблемы со здоровьем. Например, можно готовить оладьи на манной крупе.

Ингредиенты для оладий:

яйца — 2 шт.;

сода — ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

манная крупа — 250 г;

соль — щепотка;

кефир — 250 мл.

Приготовление оладий:

Нужно взбить яйца с сахаром и солью до полного растворения песчинок. В полученную смесь выливаем кефир, взбиваем компоненты венчиком.

В массу высыпаем манную крупу, замешиваем густое тесто. Требуется оставить тесто под пищевой пленкой на полчаса, чтобы манная крупа набухла.

Далее в тесто высыпаем соду, размешиваем и перекладываем тесто в кондитерский мешок. Разогреваем в сковороде растительное масло, формируем на поверхности сковороды небольшие лепешки — оладьи.

На среднем огне обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

В результате получаются пышные оладьи на манной крупе, без муки. Они готовятся за 10 минут, сочетаются со сгущенным молоком или сметаной.