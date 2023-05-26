Готовлю по этому рецепту всё лето. Невероятно вкусная закуска из помидоров

Помидоры в XIX веке начали называть “яблоками любви”. В этот необычный овощ невозможно не влюбиться. Дело в том, что помидоры содержат гормоны счастья в своем составе. По этой причине даже аллергики не хотят отказываться от употребления томатов.

Для Екатерины II постоянно создавался заказ на помидоры из Италии. В правление данной императрицы томаты были привезены вместе с другими овощами и фруктами. Однако, именно его Екатерина выделила из числа всех продуктов.

Мы расскажем, как сделать томатную закуску на каждый день и на застолье.

Ингредиенты для томатной закуски:

помидоры черри — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 50 г;

соль — ч. л.;

сахар — ч. л.;

черный перец молотый — ½ ч. л.;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

уксус 9% — ст. л.;

орегано — ч. л.

Приготовление томатной закуски:

Разрезаем помидоры Черри пополам, шинкуем укроп. В миску выдавливаем через пресс зубчики чеснока.

В миску с чесноком высыпаем нашинкованный укроп, соль, сахар, черный молотый перец и орегано. Заливаем смесь уксусом и подсолнечным маслом, смешиваем.

В тару с помидорами выливаем данный маринад, тщательно перемешиваем. Для маринования нужно накрыть помидоры крышкой и отправить в холодильник на 4 часа.

Получается простая, при этом ароматная и сочная закуска с помидорами. Это отличное дополнение к салатам или основным блюдам.