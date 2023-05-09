Готовлю почти каждый день: запеканка с помидорами и картошкой. Простой и вкусный рецепт

Иногда после работы готовить сложное блюдо не хватает сил. Поэтому многие предпочитают заказывать доставку еды или готовить бутерброды, заваривать лапшу быстрого приготовления.

Частое употребление подобной пищи ужасно сказывается на пищеварительной системе. Желудок перегружен бесполезными жирами и углеводами, которые быстро перерабатываются и не дают энергии человеку.

Поэтому вскоре после ужина снова хочется есть. Стоит отказаться от вредной пищи. Вместо нее готовить более полезные простые ужины. Например, картофельную запеканку.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

картофель — кг;

сыр — 100 г;

яйца — 3 шт.;

помидоры Черри — 300 г;

соль — ч. л.;

колбаса — 150 г;

орегано — ч. л.;

лук репчатый — шт.

Приготовление картофельной запеканки:

Картофель нужно отварить до мягкости, а затем остудить и очистить от кожуры. Картошку надо натереть на крупных резцах терки.

К картофельной массе разбиваем яйца, высыпаем соль, орегано и тщательно перемешиваем. Выкладываем картофельную массу в форму для запекания, равномерно распределяем по поверхности.

Выпекать картофельную массу нужно полчаса при температуре 180 градусов. Пока картофель готовится, нужно в сковороде разогреть немного растительного масла, мелко нарезать лук.

Лук обжариваем на сковороде до мягкости. Пока жарится лук можно нарезать небольшими кубиками колбасу и тоже выложить в сковороду.

Помидоры Черри режем на две части, отправляем к обжаренным луку и колбасе. Готовим начинку для запеканки дополнительно 2-3 минуты.

Распределяем начинку по приготовленному картофельному слою.

Натираем мелко сыр, создаем на верхушке начинки сырную шапочку.

Продолжаем запекать блюдо при 180 градусах еще примерно 20 минут.

В результате получается вкусное сытное блюдо на ужин или обед.

Помимо орегано к картофельной массе перед запеканием можно добавить по вкусу черный молотый перец.