Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

Люди на протяжении долгого времени употребляли ягоды в пищу. В древности собирательство считалось одним из основных источников пищи. Питались в основном дикими ягодами и фруктами. Впоследствии ягоды научились выращивать самостоятельно, как и множество других растений.

Со временем ягоды стали привилегированным плодом. Сейчас стоимость ягод даже в летний сезон весьма высокая в гипермаркетах. По этой причине ягоды лучше выращивать на собственном огороде.

Стоит узнать, как можно приготовить ягоды в выпечке.

Ингредиенты для ягодного пирога:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — ч. л.;

кефир 2,5% — 250 мл;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 260 г;

смородина — 150 г.

Приготовление ягодного пирога:

Соединяем в глубокой таре яйца с солью, миксером взбиваем минуту. Высыпаем в яичную смесь ванильный и классический сахара, продолжаем взбивать пару минут.

Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем взбивать компоненты до однородности. Смешиваем отдельно муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Миксером на малых оборотах замешиваем густое тесто.

Высыпаем в тесто 100 грамм смородины, перемешиваем лопаткой.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем в нее тесто с ягодами.

На поверхность теста выкладываем остатки ягод — 50 грамм.

Можно сделать красивый узор спиралью. Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.

Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой. Получается рыхлый влажный ароматный ягодный пирог.