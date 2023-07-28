Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

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Люди на протяжении долгого времени употребляли ягоды в пищу. В древности собирательство считалось одним из основных источников пищи. Питались в основном дикими ягодами и фруктами. Впоследствии ягоды научились выращивать самостоятельно, как и множество других растений.

Со временем ягоды стали привилегированным плодом. Сейчас стоимость ягод даже в летний сезон весьма высокая в гипермаркетах. По этой причине ягоды лучше выращивать на собственном огороде.

Стоит узнать, как можно приготовить ягоды в выпечке.

Ингредиенты для ягодного пирога:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • ванильный сахар — ч. л.;
  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 260 г;
  • смородина — 150 г.

Приготовление ягодного пирога:

Соединяем в глубокой таре яйца с солью, миксером взбиваем минуту. Высыпаем в яичную смесь ванильный и классический сахара, продолжаем взбивать пару минут.

Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем взбивать компоненты до однородности. Смешиваем отдельно муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Миксером на малых оборотах замешиваем густое тесто.

Высыпаем в тесто 100 грамм смородины, перемешиваем лопаткой.

Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем в нее тесто с ягодами.

На поверхность теста выкладываем остатки ягод — 50 грамм.

Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

Можно сделать красивый узор спиралью. Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.

Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой. Получается рыхлый влажный ароматный ягодный пирог.

Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

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