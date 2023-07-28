Готовлю, пока есть свежие ягоды. Вкусный пирог на кефире на каждый день

Люди на протяжении долгого времени употребляли ягоды в пищу. В древности собирательство считалось одним из основных источников пищи. Питались в основном дикими ягодами и фруктами. Впоследствии ягоды научились выращивать самостоятельно, как и множество других растений.
Со временем ягоды стали привилегированным плодом. Сейчас стоимость ягод даже в летний сезон весьма высокая в гипермаркетах. По этой причине ягоды лучше выращивать на собственном огороде.
Стоит узнать, как можно приготовить ягоды в выпечке.
Ингредиенты для ягодного пирога:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- ванильный сахар — ч. л.;
- кефир 2,5% — 250 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 260 г;
- смородина — 150 г.
Приготовление ягодного пирога:
Соединяем в глубокой таре яйца с солью, миксером взбиваем минуту. Высыпаем в яичную смесь ванильный и классический сахара, продолжаем взбивать пару минут.
Добавляем в яичную смесь кефир, продолжаем взбивать компоненты до однородности. Смешиваем отдельно муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Миксером на малых оборотах замешиваем густое тесто.
Высыпаем в тесто 100 грамм смородины, перемешиваем лопаткой.
Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем в нее тесто с ягодами.
На поверхность теста выкладываем остатки ягод — 50 грамм.
Можно сделать красивый узор спиралью. Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.
Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой. Получается рыхлый влажный ароматный ягодный пирог.