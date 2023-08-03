Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

Рыбу люди стали потреблять чуть позднее нежели мясо животных. Есть предположение, что рыба вошла в человеческий рацион благодаря медведям. Человек видел, как гризли вылавливает лосося и иные виды рыбы в водоемах, а после употребляет в пищу.

Это действие хищного животного стало для людей началом знакомства с рыбными рецептами.

Вероятно, сырая рыба полезнее, чем жареная и запеченная. В ней содержится больше полезных микроэлементов. Но, также в сырой рыбе имеются ртуть и другие токсины.

Поэтому стоит воздерживаться от самостоятельной готовке суши. Мы расскажем, как на сковороде вкусно пожарить рыбу.

Ингредиенты для жареной рыбы:

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

помидор — 2 шт.;

сладкий перец — шт.;

филе рыбы — 800 г;

специи к рыбе — ч. л.;

сушеный тмин — ч. л.;

розмарин — ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — щепотка;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 70 г.

Приготовление жареной рыбы:

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в сковороду на дно. Давим чеснок ребром ножа, режем на крупные куски, выкладываем к луку. Солим лук и чеснок, нарезаем тонкими кольцами помидоры.

Выкладываем помидоры на луковую подушку, посыпаем сахаром. Очищаем сладкий перец от внутренней части, нарезаем тонкими брусочками. Выкладываем на слой и помидор перец.

Рыбное филе солим, кладем на слой из овощей.

Посыпаем рыбу специями к рыбе, сушеным тмином, розмарином, поливаем растительным маслом.

Выкладываем на рыбу кусочки сливочного масла.

Выливаем на овощную подушку 100 мл воды, накрываем блюдо крышкой. Отправляем сковороду на медленный огонь, готовим полчаса.

Рыбу рекомендуется подавать с картофельным пюре и маринованными огурцами.

Также для гарнира подходят различные летние салаты.