Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

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Рыбу люди стали потреблять чуть позднее нежели мясо животных. Есть предположение, что рыба вошла в человеческий рацион благодаря медведям. Человек видел, как гризли вылавливает лосося и иные виды рыбы в водоемах, а после употребляет в пищу.

Это действие хищного животного стало для людей началом знакомства с рыбными рецептами.

Вероятно, сырая рыба полезнее, чем жареная и запеченная. В ней содержится больше полезных микроэлементов. Но, также в сырой рыбе имеются ртуть и другие токсины.

Поэтому стоит воздерживаться от самостоятельной готовке суши. Мы расскажем, как на сковороде вкусно пожарить рыбу.

Ингредиенты для жареной рыбы:

  • лук репчатый — 2 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • помидор — 2 шт.;
  • сладкий перец — шт.;
  • филе рыбы — 800 г;
  • специи к рыбе — ч. л.;
  • сушеный тмин — ч. л.;
  • розмарин — ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — щепотка;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 70 г.

Приготовление жареной рыбы:

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в сковороду на дно. Давим чеснок ребром ножа, режем на крупные куски, выкладываем к луку. Солим лук и чеснок, нарезаем тонкими кольцами помидоры.

Выкладываем помидоры на луковую подушку, посыпаем сахаром. Очищаем сладкий перец от внутренней части, нарезаем тонкими брусочками. Выкладываем на слой и помидор перец.

Рыбное филе солим, кладем на слой из овощей.

Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

Посыпаем рыбу специями к рыбе, сушеным тмином, розмарином, поливаем растительным маслом.

Выкладываем на рыбу кусочки сливочного масла.

Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

Выливаем на овощную подушку 100 мл воды, накрываем блюдо крышкой. Отправляем сковороду на медленный огонь, готовим полчаса.

Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

Рыбу рекомендуется подавать с картофельным пюре и маринованными огурцами.

Готовлю рыбу только так: вкусно, полезно и без хлопот. По вкусу как запеченная в духовке

Также для гарнира подходят различные летние салаты.

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