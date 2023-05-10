Готовлю шашлык только по этому рецепту. Самое вкусное и нежное мясо

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Множество народов в одно время начали готовить мясо на углях. Не стоит ломать голову и вычислять, какая нация была первой. Важно то, что этот способ приготовления популярен в наши дни, активно используется на пикниках, в походе, на дачах. Умение сделать качественный маринад, а затем вкусно приготовить на огне – достойно похвалы.

Мы знаем расскажем вам о нашем способе приготовления шашлыка из свиной шеи. Вы сможете сделать поистине вкусное и мягкое мясо. Пробуем!

Ингредиенты:

  • Свиная шея — 1 кг;
  • Лук — 150 гр;
  • Кефир — 125 гр;
  • Соль — ч.л;
  • Черный молотый перец — 1/4 ч.л;
  • Сода — 1/4 ч.л;
  • Специи — 1/2 ч.л;
  • Растительное масло — ст.л.

Приготовление:

Начнем с мариновки мяса. Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр. Так их удобно будет надевать на шампур, а также не будет проблем с прожаркой внутри.

Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы ее погасить.

Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу. Можно также добавить ваши любимые специи для шашлыка. Остается добавить растительное масло.

Руками мнем шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут.

Готовлю шашлык только по этому рецепту. Самое вкусное и нежное мясо

Накрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться. Когда все готово, надеваем на шампур и избавляясь от лука, чтобы он не горел.

Жарим на углях, если появляется огонь, посыпаем солью. Чтобы все прожарилось, отделяем склеившиеся кусочки мяса друг от друга.

Готовлю шашлык только по этому рецепту. Самое вкусное и нежное мясо

Готовим со всех сторон 15-17 минут и подаем к столу.

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