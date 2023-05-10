Готовлю шашлык только по этому рецепту. Самое вкусное и нежное мясо

Множество народов в одно время начали готовить мясо на углях. Не стоит ломать голову и вычислять, какая нация была первой. Важно то, что этот способ приготовления популярен в наши дни, активно используется на пикниках, в походе, на дачах. Умение сделать качественный маринад, а затем вкусно приготовить на огне – достойно похвалы.
Мы знаем расскажем вам о нашем способе приготовления шашлыка из свиной шеи. Вы сможете сделать поистине вкусное и мягкое мясо. Пробуем!
Ингредиенты:
- Свиная шея — 1 кг;
- Лук — 150 гр;
- Кефир — 125 гр;
- Соль — ч.л;
- Черный молотый перец — 1/4 ч.л;
- Сода — 1/4 ч.л;
- Специи — 1/2 ч.л;
- Растительное масло — ст.л.
Приготовление:
Начнем с мариновки мяса. Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр. Так их удобно будет надевать на шампур, а также не будет проблем с прожаркой внутри.
Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы ее погасить.
Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу. Можно также добавить ваши любимые специи для шашлыка. Остается добавить растительное масло.
Руками мнем шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут.
Накрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться. Когда все готово, надеваем на шампур и избавляясь от лука, чтобы он не горел.
Жарим на углях, если появляется огонь, посыпаем солью. Чтобы все прожарилось, отделяем склеившиеся кусочки мяса друг от друга.
Готовим со всех сторон 15-17 минут и подаем к столу.