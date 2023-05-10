Готовлю шашлык только по этому рецепту. Самое вкусное и нежное мясо

Множество народов в одно время начали готовить мясо на углях. Не стоит ломать голову и вычислять, какая нация была первой. Важно то, что этот способ приготовления популярен в наши дни, активно используется на пикниках, в походе, на дачах. Умение сделать качественный маринад, а затем вкусно приготовить на огне – достойно похвалы.

Мы знаем расскажем вам о нашем способе приготовления шашлыка из свиной шеи. Вы сможете сделать поистине вкусное и мягкое мясо. Пробуем!

Ингредиенты:

Свиная шея — 1 кг;

Лук — 150 гр;

Кефир — 125 гр;

Соль — ч.л;

Черный молотый перец — 1/4 ч.л;

Сода — 1/4 ч.л;

Специи — 1/2 ч.л;

Растительное масло — ст.л.

Приготовление:

Начнем с мариновки мяса. Разрезаем свиную шею на небольшие кусочки по 60-70 гр. Так их удобно будет надевать на шампур, а также не будет проблем с прожаркой внутри.

Лук нарезаем полукольцами. В глубокую кастрюлю наливаем кефир. Всыпаем соду и перемешиваем ложкой, чтобы ее погасить.

Отправляем мясо в кефир, добавляем лук, а также соль и перец по вкусу. Можно также добавить ваши любимые специи для шашлыка. Остается добавить растительное масло.

Руками мнем шашлык, перетираем лук. Перемешиваем в течение 5 минут.

Накрываем крышкой и отправляем в холодильник мариноваться. Когда все готово, надеваем на шампур и избавляясь от лука, чтобы он не горел.

Жарим на углях, если появляется огонь, посыпаем солью. Чтобы все прожарилось, отделяем склеившиеся кусочки мяса друг от друга.

Готовим со всех сторон 15-17 минут и подаем к столу.