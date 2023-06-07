Готовлю так 15 лет вместо котлет. Нежные и сочные: ленивые пирожки на быстрый перекус

Для древних греков и римлян капуста была лекарственным средством, которое могло помочь от любой болезни, будь то головная боль, глухота бессонница или тошнота. Люди науки посвящали множество работ этой овощной культуре, другие – по достоинству ценили вкус.
Занятно, что в отличие от картофеля, капуста сразу завоевала расположение людей. Здесь не было различных суеверий и предупреждений, все тепло приняли продукт.
Приготовим быстрый перекус вместо долгой лепки пирожков. Готовка не займет много времени, а вкус порадует. Среди ингредиентов будет капуста!
Ингредиенты:
- Мука – 400 гр.;
- Капуста – 500 гр.;
- Яйца – 2 шт.;
- Кефир – 400 мл.;
- Сода – ч. л.;
- Морковь – шт.;
- Лук – шт.;
- Соль – 0,5 ч. л.;
- Перец.
Приготовление:
Шинкуем половину кочана капусты. Далее мелко нарезаем одну луковицу. Морковь натираем на крупной терке.
Отправляем лук на разогретую сковороду с маслом. Затем добавляем подготовленную морковь. Перемешиваем с помощью лопаточки. Добавляем капусту, накрываем крышкой и тушим на среднем огне до готовности. Добавляем соль и перец. Оставляем остудиться.
В чашу разбиваем два куриных яйца и перемешиваем венчиком. Добавляем кефир, смешанный с содой. Всыпаем муку и перемешиваем тесто до однородности.
Соединяем тесто и тушеную капусту.
С помощью столовой ложки на разогретую сковороду с маслом выкладываем смесь небольшими порциями. Готовим с двух сторон.
Блюдо готово, выкладываем на тарелку и угощаемся.
Это один из самых быстрых перекусов на замену пирожкам.