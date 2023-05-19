Готовлю так каждый день: 1 яйцо, 3 стакана муки и 1 стакан молока. Рецепт дрожжевого теста

Пироги появились в кулинарной истории довольно давно. Этим видом выпечки питались в древней Греции и Риме. Однако, использовались не все составляющие современного пирожка. Точнее, тесто было не съедобным.

В основе из теста греки и римляне носили начинку, которую употребляли в пищу. Остальную часть пирожка выкидывали. Как правило, тестом питались бедняки.

Из теста создавались ручки, за которые было легче переносить еду. “Довести до ручки” — означало в древности обеднеть.

Мы расскажем, как можно приготовить вкусные пирожки с творогом.

Ингредиенты теста для творожных пирогов:

тёплое молоко — 200 мл;

дрожжи — 1 ч.л.;

сахар — 1 ст. л.;

яйцо — шт.;

растопленное сливочное масло — 40 г;

мука — 390 г;

соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 150 г;

сыр — 130 г;

петрушка — 20 г;

белок яйца.

Приготовление творожных пирогов:

В миске смешиваем теплое молоко с дрожжами и сахаром, яйцом и растопленным сливочным маслом. В дрожжевую смесь высыпаем муку и соль, замешиваем тесто сперва венчиком, затем руками.

Вымешивать тесто руками нужно 2-3 минуты, после чего убрать в глубокую тару, накрыть полотенцем и оставить в тепле. Пока тесто увеличивается в объеме, нужно приготовить начинку.

Для начинки нужно нашинковать мелко петрушку, натереть сыр на маленьких резцах терки. Петрушку и сыр смешиваем с творогом и белком яйца.

Тесто требуется разделить на три равные части. Из каждой части формируем колобок, который раскатываем в тонкий пласт.

Делаем в пласте теста надрезы друг напротив друга. Должно образоваться 6 надрезов, тесто смазываем растопленным маслом.

Образованные части теста загибаем в центр, создаем слоеное тесто.

Аналогичную процедуру надо провести со вторым пластом. Однако, в центр второго пласта требуется положить первый слоеный пласт и на него загибать края.

Также как первый и второй пласты нужно сформировать третий, сложить в общий ком слоеного теста. Убираем тесто под полотенце на 10 минут, затем раскатываем в пласт толщиной в см.

Пласт скатываем в рулет, а затем делим на 12 одинаковых частей. Каждый рулет раскатываем в небольшую лепешку, куда выкладываем начинку, защипываем края.

Приготовленные пирожки швом вниз выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Покрываем пирожки глазурью из желтка и молока.

Выпекать пироги надо при 180 градусах около 25 минут.

Перед выпеканием советуем посыпать кунжутом или маком заготовки выпечки. Так пироги будут не только вкусные и ароматные, но и красивые.