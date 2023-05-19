Готовлю так каждый день: 1 яйцо, 3 стакана муки и 1 стакан молока. Рецепт дрожжевого теста

Пироги появились в кулинарной истории довольно давно. Этим видом выпечки питались в древней Греции и Риме. Однако, использовались не все составляющие современного пирожка. Точнее, тесто было не съедобным.
В основе из теста греки и римляне носили начинку, которую употребляли в пищу. Остальную часть пирожка выкидывали. Как правило, тестом питались бедняки.
Из теста создавались ручки, за которые было легче переносить еду. “Довести до ручки” — означало в древности обеднеть.
Мы расскажем, как можно приготовить вкусные пирожки с творогом.
Ингредиенты теста для творожных пирогов:
- тёплое молоко — 200 мл;
- дрожжи — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйцо — шт.;
- растопленное сливочное масло — 40 г;
- мука — 390 г;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 150 г;
- сыр — 130 г;
- петрушка — 20 г;
- белок яйца.
Приготовление творожных пирогов:
В миске смешиваем теплое молоко с дрожжами и сахаром, яйцом и растопленным сливочным маслом. В дрожжевую смесь высыпаем муку и соль, замешиваем тесто сперва венчиком, затем руками.
Вымешивать тесто руками нужно 2-3 минуты, после чего убрать в глубокую тару, накрыть полотенцем и оставить в тепле. Пока тесто увеличивается в объеме, нужно приготовить начинку.
Для начинки нужно нашинковать мелко петрушку, натереть сыр на маленьких резцах терки. Петрушку и сыр смешиваем с творогом и белком яйца.
Тесто требуется разделить на три равные части. Из каждой части формируем колобок, который раскатываем в тонкий пласт.
Делаем в пласте теста надрезы друг напротив друга. Должно образоваться 6 надрезов, тесто смазываем растопленным маслом.
Образованные части теста загибаем в центр, создаем слоеное тесто.
Аналогичную процедуру надо провести со вторым пластом. Однако, в центр второго пласта требуется положить первый слоеный пласт и на него загибать края.
Также как первый и второй пласты нужно сформировать третий, сложить в общий ком слоеного теста. Убираем тесто под полотенце на 10 минут, затем раскатываем в пласт толщиной в см.
Пласт скатываем в рулет, а затем делим на 12 одинаковых частей. Каждый рулет раскатываем в небольшую лепешку, куда выкладываем начинку, защипываем края.
Приготовленные пирожки швом вниз выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Покрываем пирожки глазурью из желтка и молока.
Выпекать пироги надо при 180 градусах около 25 минут.
Перед выпеканием советуем посыпать кунжутом или маком заготовки выпечки. Так пироги будут не только вкусные и ароматные, но и красивые.