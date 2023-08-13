Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

Пироги до сих пор считаются одним из самых желанных видов выпечки во всем мире. Трудно представить, как бы сложились кулинарные традиции в странах, если бы человечество не пришло к приготовлению выпечки с сочной начинкой.
Сейчас почти каждое государство обладает своими рецептами приготовления пирогов. Осетинская, русская, европейская выпечка постоянно соревнуется во вкусе, пышности и пряности.
Однако, первые пироги готовились весьма своеобразно. Тесто выпекалось так сильно, что его было невозможно есть.
В современности выпечка создается совершенно по иному. Расскажем один из рецептов приготовления пирогов с капустой.
Ингредиенты для капустных пирогов:
- кефир — 400 мл;
- яйцо — 2 шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- сода — ч.л.;
- мука — 400 мл;
- капуста — 500 г;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.
Приготовление капустных пирогов:
Шинкуем не особо мелко капусту, нарезаем на маленький кубик репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук, выкладываем к нему морковь.
Спустя пару минут обжарки лука с морковью, выкладываем капусту. Солим овощную массу и оставляем под крышкой на среднем огне тушиться до готовности.
В это время готовим тесто — взбиваем яйца с щепоткой соли, в отдельной таре гасим соду кефиром. Выливаем кефир в яичную смесь, перемешиваем. Высыпаем в кефир с яйцами муку, замешиваем тесто.
В тесто выкладываем массу из тушеных овощей, перемешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем порции теста.
Обжариваем пирожки на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.
Данные капустные пирожки можно назвать ленивыми.
Готовятся они быстро, без вымешивания теста и выпекания в духовке.