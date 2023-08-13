Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

Пироги до сих пор считаются одним из самых желанных видов выпечки во всем мире. Трудно представить, как бы сложились кулинарные традиции в странах, если бы человечество не пришло к приготовлению выпечки с сочной начинкой.

Сейчас почти каждое государство обладает своими рецептами приготовления пирогов. Осетинская, русская, европейская выпечка постоянно соревнуется во вкусе, пышности и пряности.

Однако, первые пироги готовились весьма своеобразно. Тесто выпекалось так сильно, что его было невозможно есть.

В современности выпечка создается совершенно по иному. Расскажем один из рецептов приготовления пирогов с капустой.

Ингредиенты для капустных пирогов:

кефир — 400 мл;

яйцо — 2 шт.;

соль — ½ ч.л.;

сода — ч.л.;

мука — 400 мл;

капуста — 500 г;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем не особо мелко капусту, нарезаем на маленький кубик репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук, выкладываем к нему морковь.

Спустя пару минут обжарки лука с морковью, выкладываем капусту. Солим овощную массу и оставляем под крышкой на среднем огне тушиться до готовности.

В это время готовим тесто — взбиваем яйца с щепоткой соли, в отдельной таре гасим соду кефиром. Выливаем кефир в яичную смесь, перемешиваем. Высыпаем в кефир с яйцами муку, замешиваем тесто.

В тесто выкладываем массу из тушеных овощей, перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем порции теста.

Обжариваем пирожки на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.

Данные капустные пирожки можно назвать ленивыми.

Готовятся они быстро, без вымешивания теста и выпекания в духовке.