Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

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Пироги до сих пор считаются одним из самых желанных видов выпечки во всем мире. Трудно представить, как бы сложились кулинарные традиции в странах, если бы человечество не пришло к приготовлению выпечки с сочной начинкой.

Сейчас почти каждое государство обладает своими рецептами приготовления пирогов. Осетинская, русская, европейская выпечка постоянно соревнуется во вкусе, пышности и пряности.

Однако, первые пироги готовились весьма своеобразно. Тесто выпекалось так сильно, что его было невозможно есть.

В современности выпечка создается совершенно по иному. Расскажем один из рецептов приготовления пирогов с капустой.

Ингредиенты для капустных пирогов:

  • кефир — 400 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • сода — ч.л.;
  • мука — 400 мл;
  • капуста — 500 г;
  • лук репчатый — шт.;
  • морковь — шт.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем не особо мелко капусту, нарезаем на маленький кубик репчатый лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук, выкладываем к нему морковь.

Спустя пару минут обжарки лука с морковью, выкладываем капусту. Солим овощную массу и оставляем под крышкой на среднем огне тушиться до готовности.

 

В это время готовим тесто — взбиваем яйца с щепоткой соли, в отдельной таре гасим соду кефиром. Выливаем кефир в яичную смесь, перемешиваем. Высыпаем в кефир с яйцами муку, замешиваем тесто.

Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

В тесто выкладываем массу из тушеных овощей, перемешиваем.

Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

В сковороде разогреваем растительное масло, столовой ложкой выкладываем порции теста.

Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

Обжариваем пирожки на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон на среднем огне.

Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

Данные капустные пирожки можно назвать ленивыми.

Готовлю так уже много лет: без вымешивания теста и духовки. Ленивые капустные пирожки

Готовятся они быстро, без вымешивания теста и выпекания в духовке.

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