Готовлю уже 3 дня подряд. Капустные котлеты: нежные и сочные, с золотистой корочкой

Котлеты – привычное всем блюдо, ключевой ингредиент в котором – мясо. Однако существуют и альтернативные котлеты, в которых нет мясного компонента. Например, сейчас популярны котлеты из овощей — капустные котлеты. Они такие же сытные как мясные, при этом подойдут для вегетарианцев и постящихся людей.

Если фарш закончился, а кормить семью чем-то нужно, то стоит попробовать приготовить капустные котлеты.

Ингредиенты:

Капуста – 700 г;

Яйца – 2 шт.;

Лук – 2 шт.;

Манная крупа – 4–5 ст. л.;

Соль- 1 ч. л.;

Сливочное масло – 360г.

Приготовление:

Капусту мелко шинкуем и отправляем вариться в кипящую воду на 7–10 минут. Если капуста старая, то варить её надо дольше.

Лук мелко нарезаем и жарим на сковороде до золотистого цвета на сливочном масле.

Вареной капусте тем временем нужно дать остыть. Отжимаем с капусты лишнюю влагу, добавляем лук, яйца, соль, манку и приправы по вкусу.

Все ингредиенты перемешиваем до однородности и оставляем тесто на 10 минут до набухания манной крупы.

Для формирования котлет руками лепим небольшие шарики, формируем овальные или круглые заготовки.

Жарим котлеты на разогретом подсолнечном масле. После того, как на одной стороне появилась золотистая корочка, переворачиваем котлеты, закрываем крышкой и доводим до готовности на среднем огне.

Такое блюдо точно не назовешь обычным, хотя оно готовится быстро и просто. Вкус капустных котлет понравится даже самым привередливым.