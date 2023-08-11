Готовлю уже 7 дней и никому не надоедает. Гратен из кабачков: все едят с удовольствием

Гратен или гратинирование — это один из самых распространенных приемов в кулинарии. Гратинирование, как правило, применяется поварами высокой кухни для того, чтобы улучшить вкус яств, а также обеспечить презентабельный внешний вид.
Гратен впервые был создан во Франции. Прием произвел революцию в кулинарии, после чего стал применять в кухнях разных стран. Традиционно гратен готовится из картофеля. Однако, встречается вариация блюда с кабачками.
Ингредиенты гратена из кабачков:
- Кабачок — 3 шт.;
- Чеснок — 6 зубчиков;
- Укроп — 50 г;
- Сливки 33% — 250 мл;
- Сыр — 50 г;
- Соль — ч.л.;
- Перец черный молотый — щепотка.
Приготовление гратена из кабачков:
Нарезаем кабачки кольцами толщиной 5-7 мм. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем кабачки до золотистой корочки с обеих сторон.
Нарезаем мелко зубчики чеснока, шинкуем укроп. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем внахлест обжаренные кабачки.
На кабачки выкладываем измельченный чеснок и укроп. Заливаем кабачки сливками, солим, посыпаем черным молотым перцем и запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут.
В это время натираем мелко сыр, формируем на поверхности гратена сырную шапочку.
Убираем блюдо в духовку дополнительно на 10 минут.
В результате получается блюдо французской кухни. Оно отлично подходит в качестве гарнира для мяса.