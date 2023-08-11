Готовлю уже 7 дней и никому не надоедает. Гратен из кабачков: все едят с удовольствием

Гратен или гратинирование — это один из самых распространенных приемов в кулинарии. Гратинирование, как правило, применяется поварами высокой кухни для того, чтобы улучшить вкус яств, а также обеспечить презентабельный внешний вид.

Гратен впервые был создан во Франции. Прием произвел революцию в кулинарии, после чего стал применять в кухнях разных стран. Традиционно гратен готовится из картофеля. Однако, встречается вариация блюда с кабачками.

Ингредиенты гратена из кабачков:

Кабачок — 3 шт.;

Чеснок — 6 зубчиков;

Укроп — 50 г;

Сливки 33% — 250 мл;

Сыр — 50 г;

Соль — ч.л.;

Перец черный молотый — щепотка.

Приготовление гратена из кабачков:

Нарезаем кабачки кольцами толщиной 5-7 мм. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем кабачки до золотистой корочки с обеих сторон.

Нарезаем мелко зубчики чеснока, шинкуем укроп. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем внахлест обжаренные кабачки.

На кабачки выкладываем измельченный чеснок и укроп. Заливаем кабачки сливками, солим, посыпаем черным молотым перцем и запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут.

В это время натираем мелко сыр, формируем на поверхности гратена сырную шапочку.

Убираем блюдо в духовку дополнительно на 10 минут.

В результате получается блюдо французской кухни. Оно отлично подходит в качестве гарнира для мяса.