Готовлю уже много лет вместо надоевших котлет. Муж ест и нахваливает: делюсь рецептом

Люля кебаб переводится с восточных языков, а именно с арабского, как жареное мясо. То есть, данное блюдо является обозначением множества кушаний, приготовленных из говядины и баранины. Вероятно, нельзя называть люля кебаб блюда, приготовленные из свинины.

Люля кебаб похож на шашлык, так как имеет определенную схожую специфику приготовления. Однако, помимо схожих моментов, кебаб также имеет много отличий.

Стоит рассказать о том, как можно приготовить люля кебаб дома.

Ингредиенты для люля кебаба:

фарш — 600 г;

соль — ч. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

лук репчатый — шт.;

укроп — веточка;

сахар — ½ ч. л.;

яблочный уксус — 1,5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.

Приготовление люля кебаба:

В фарш выкладываем соль, черный молотый перец и соду. Добавляем в мясную массу также кукурузный крахмал и сметану.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, выкладываем в фарш, тщательно перемешиваем и отбиваем массу. Нарезаем тонкими перьями репчатый лук, шинкуем укроп.

Смешиваем лук и укроп вместе с сахаром, солью и яблочным уксусом. Выливаем к луковой смеси воду, оставляем мариноваться на 10 минут.

В это время из фарша формируем небольшие вытянутые колбаски. Обжариваем колбаски на растительном масле в сковороде до золотистого цвета с каждой стороны.

После того, как мясо поджарится, заливаем его водой. Накрываем сковороду крышкой и тушим мясо на медленном огне 10 минут.

Подавать данный люля кебаб нужно с маринованным луком. Это отличная альтернатива приевшимся котлетам.