Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

Люди научились выпекать пироги довольно давно. С давних времен это незамысловатое яство могло прокормить огромную семью. Для приготовления пирогов использовалось много овощей и фруктов. Из мяса делать выпечку было довольно проблематично, так как говядина или свинина — дорогие продукты.

Поэтому крестьяне, как правило, выпекали пироги из того, что было в огородах. В период урожая, то есть осенью, многие баловали себя яблочными пирогами. Зимой выпечку делали из варенья, приготовленного летом.

Мы хотим показать, как можно сделать вкусный пирог с вареньем.

Ингредиенты для пирога с вареньем:

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 100 мл;

Сметана — 100 г;

Растительное масло — 100 г;

Сахар — 150 г;

Соль — ¼ ч. л.;

Ванилин — 0,5 г;

Разрыхлитель — 12 г;

Мука — 220 г;

Джем — 300 г;

Грецкие орехи — 20 г.

Приготовление пирога с вареньем:

Сперва нужно соединить муку с разрыхлителем. Отдельно следует взбить миксером пару минут яйца с ванилином, сахарным песком и солью до растворения песчинок.

В яичную смесь требуется вылить молоко и растительное масло. В смесь добавляем сметану, смешиваем. Просеиваем в данную массу муку, замешиваем густое тесто.

Противень застилаем пергаментом, выливаем на него тесто и распределяем ровно по поверхности. Выпекаем бисквит при 180 градусах примерно 15 минут.

Полученный бисквит надо отделить от пергамента, разрезать горизонтально на две части и слегка подровнять края. Один корж смазываем джемом или вареньем, накрываем вторым коржом.

Смазываем верхушку пирога тонким слоем джема. В блендере измельчаем орехи до состояния крошки вместе с обрезками коржей. Посыпаем верхушку пирога крошкой.

Рекомендуется дать пирогу время для того, чтобы варенье или джем впитался в коржи.

Для пирога можно использовать как яблочное или грушевое варенье, так и любое другое.