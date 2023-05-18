Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

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Люди научились выпекать пироги довольно давно. С давних времен это незамысловатое яство могло прокормить огромную семью. Для приготовления пирогов использовалось много овощей и фруктов. Из мяса делать выпечку было довольно проблематично, так как говядина или свинина — дорогие продукты.

Поэтому крестьяне, как правило, выпекали пироги из того, что было в огородах. В период урожая, то есть осенью, многие баловали себя яблочными пирогами. Зимой выпечку делали из варенья, приготовленного летом.

Мы хотим показать, как можно сделать вкусный пирог с вареньем.

Ингредиенты для пирога с вареньем:

  • Яйца — 2 шт.;
  • Молоко — 100 мл;
  • Сметана — 100 г;
  • Растительное масло — 100 г;
  • Сахар — 150 г;
  • Соль — ¼ ч. л.;
  • Ванилин — 0,5 г;
  • Разрыхлитель — 12 г;
  • Мука — 220 г;
  • Джем — 300 г;
  • Грецкие орехи — 20 г.

Приготовление пирога с вареньем:

Сперва нужно соединить муку с разрыхлителем. Отдельно следует взбить миксером пару минут яйца с ванилином, сахарным песком и солью до растворения песчинок.

В яичную смесь требуется вылить молоко и растительное масло. В смесь добавляем сметану, смешиваем. Просеиваем в данную массу муку, замешиваем густое тесто.

Противень застилаем пергаментом, выливаем на него тесто и распределяем ровно по поверхности. Выпекаем бисквит при 180 градусах примерно 15 минут.

Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

Полученный бисквит надо отделить от пергамента, разрезать горизонтально на две части и слегка подровнять края. Один корж смазываем джемом или вареньем, накрываем вторым коржом.

Смазываем верхушку пирога тонким слоем джема. В блендере измельчаем орехи до состояния крошки вместе с обрезками коржей. Посыпаем верхушку пирога крошкой.

Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

Рекомендуется дать пирогу время для того, чтобы варенье или джем впитался в коржи.

Для пирога можно использовать как яблочное или грушевое варенье, так и любое другое.

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