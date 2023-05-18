Готовлю вместо надоевшей Шарлотки. Для этого рецепта всегда есть продукты под рукой

Люди научились выпекать пироги довольно давно. С давних времен это незамысловатое яство могло прокормить огромную семью. Для приготовления пирогов использовалось много овощей и фруктов. Из мяса делать выпечку было довольно проблематично, так как говядина или свинина — дорогие продукты.
Поэтому крестьяне, как правило, выпекали пироги из того, что было в огородах. В период урожая, то есть осенью, многие баловали себя яблочными пирогами. Зимой выпечку делали из варенья, приготовленного летом.
Мы хотим показать, как можно сделать вкусный пирог с вареньем.
Ингредиенты для пирога с вареньем:
- Яйца — 2 шт.;
- Молоко — 100 мл;
- Сметана — 100 г;
- Растительное масло — 100 г;
- Сахар — 150 г;
- Соль — ¼ ч. л.;
- Ванилин — 0,5 г;
- Разрыхлитель — 12 г;
- Мука — 220 г;
- Джем — 300 г;
- Грецкие орехи — 20 г.
Приготовление пирога с вареньем:
Сперва нужно соединить муку с разрыхлителем. Отдельно следует взбить миксером пару минут яйца с ванилином, сахарным песком и солью до растворения песчинок.
В яичную смесь требуется вылить молоко и растительное масло. В смесь добавляем сметану, смешиваем. Просеиваем в данную массу муку, замешиваем густое тесто.
Противень застилаем пергаментом, выливаем на него тесто и распределяем ровно по поверхности. Выпекаем бисквит при 180 градусах примерно 15 минут.
Полученный бисквит надо отделить от пергамента, разрезать горизонтально на две части и слегка подровнять края. Один корж смазываем джемом или вареньем, накрываем вторым коржом.
Смазываем верхушку пирога тонким слоем джема. В блендере измельчаем орехи до состояния крошки вместе с обрезками коржей. Посыпаем верхушку пирога крошкой.
Рекомендуется дать пирогу время для того, чтобы варенье или джем впитался в коржи.
Для пирога можно использовать как яблочное или грушевое варенье, так и любое другое.