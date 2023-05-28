Готовлю вместо пирожков по 2 раза в день. Рецепт, который всех удивил

Сейчас бывает сложно готовить пироги на постоянной основе. Дело в том, что готовка пышных и ароматных пирогов требует большого количества времени. Необходимо замесить тесто, иногда несколько раз. Также нужно дождаться, пока тесто увеличится в размерах. Это занимает от 30 до 120 минут. Помимо этого, требуется сделать начинку. На приготовление обычных пирогов в итоге уходит около пары часов.

Если времени делать пироги нет, то стоит использовать менее трудные и затратные по времени рецепты. Например, заменить тесто на листы капусты. Мы расскажем о том, как можно приготовить рулеты из капусты.

Ингредиенты для капустных рулетов:

капуста — кочан;

картофель — 200 г;

вода — 700 мл;

лавровый лист — 2 шт.;

сливочное масло — 50 г;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

красный перец — ⅓ ч. л.;

мука — 100 г;

яйца — 3 шт.

Приготовление капустных рулетов:

В кастрюле нужно отварить кочан капусты, отдельно варим очищенный картофель с солью и лавровыми листьями. После того как капуста сварилась, нужно отделить горячие листья от кочана.

В отваренный картофель добавляем сливочное масло, черный молотый перец и красный перец. По желанию солим, создаем пюре.

В капустные листья заворачиваем картофельное пюре, создаем рулеты.

Обваливаем рулеты сперва в муке, затем в яичной смеси и снова в муке.

В сковороде на растительном масле обжариваем капустные рулеты.

До золотистой корочки с обеих сторон.

Получается хорошая замена пирогам. Это блюдо нельзя назвать полезным и диетическим, но оно весьма вкусное.