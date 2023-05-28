Готовлю вместо пирожков по 2 раза в день. Рецепт, который всех удивил

Сейчас бывает сложно готовить пироги на постоянной основе. Дело в том, что готовка пышных и ароматных пирогов требует большого количества времени. Необходимо замесить тесто, иногда несколько раз. Также нужно дождаться, пока тесто увеличится в размерах. Это занимает от 30 до 120 минут. Помимо этого, требуется сделать начинку. На приготовление обычных пирогов в итоге уходит около пары часов.
Если времени делать пироги нет, то стоит использовать менее трудные и затратные по времени рецепты. Например, заменить тесто на листы капусты. Мы расскажем о том, как можно приготовить рулеты из капусты.
Ингредиенты для капустных рулетов:
- капуста — кочан;
- картофель — 200 г;
- вода — 700 мл;
- лавровый лист — 2 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- красный перец — ⅓ ч. л.;
- мука — 100 г;
- яйца — 3 шт.
Приготовление капустных рулетов:
В кастрюле нужно отварить кочан капусты, отдельно варим очищенный картофель с солью и лавровыми листьями. После того как капуста сварилась, нужно отделить горячие листья от кочана.
В отваренный картофель добавляем сливочное масло, черный молотый перец и красный перец. По желанию солим, создаем пюре.
В капустные листья заворачиваем картофельное пюре, создаем рулеты.
Обваливаем рулеты сперва в муке, затем в яичной смеси и снова в муке.
В сковороде на растительном масле обжариваем капустные рулеты.
До золотистой корочки с обеих сторон.
Получается хорошая замена пирогам. Это блюдо нельзя назвать полезным и диетическим, но оно весьма вкусное.