Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

Торты — это одна из форм торжественной выпечки, которая приобрела популярность во всем мире. Культура потребления сладостей настолько сильно культивировалась, что стала панацеей для общества.

Например, в Азии до XX века десерты не ценились. Их актуальность пришла в Японию и Китай из Европы и Америки. Данную тенденцию можно отследить по аниме. В поздних произведениях появились рисунки тортов и пирожных.

Сейчас торты из магазинов стали не очень вкусными и полезными. Они содержат много красителей и прочих неприятных добавок.

Поэтому приготовим домашний торт без выпечки коржей.

Ингредиенты для торта:

Печенье — 200 г;

Банан — шт.;

Джем — 150 г;

Сливки 33% — 500 мл;

Сгущенное молоко — 100 мл;

Банан — шт.

Приготовление торта:

½ часть печенья выкладываем на дно формы с высокими бортами. Кладем слой из печенья в хаотичном порядке, оставляем промежутки. В промежутки выкладываем джем.

Очищаем банан и нарезаем тонкими кружочками. Взбиваем миксером в отдельной таре холодные сливки, постепенно добавляем сгущенное молоко. Взбиваем до соединения продуктов и загустения сливок.

Выливаем ⅓ часть сливок на слой из печенья с джемом.

Выкладываем на слой из сливок часть бананов, накрываем сливочным кремом.

На кремовый ярус выкладываем печенье, промежутки снова заполняем джемом.

На печенье кладем вторую часть банановых кружочков, заполняем поверхность остатками сливок. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник до застывания.

Торт можно сделать цветным, для этого в часть сливочного крема добавляем каплю пищевого красителя. Также торт можно декорировать фруктами и ягодами после застывания.