Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

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Торты — это одна из форм торжественной выпечки, которая приобрела популярность во всем мире. Культура потребления сладостей настолько сильно культивировалась, что стала панацеей для общества.

Например, в Азии до XX века десерты не ценились. Их актуальность пришла в Японию и Китай из Европы и Америки. Данную тенденцию можно отследить по аниме. В поздних произведениях появились рисунки тортов и пирожных.

Сейчас торты из магазинов стали не очень вкусными и полезными. Они содержат много красителей и прочих неприятных добавок.

Поэтому приготовим домашний торт без выпечки коржей.

Ингредиенты для торта:

  • Печенье — 200 г;
  • Банан — шт.;
  • Джем — 150 г;
  • Сливки 33% — 500 мл;
  • Сгущенное молоко — 100 мл;
  • Банан — шт.

Приготовление торта:

½ часть печенья выкладываем на дно формы с высокими бортами. Кладем слой из печенья в хаотичном порядке, оставляем промежутки. В промежутки выкладываем джем.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

Очищаем банан и нарезаем тонкими кружочками. Взбиваем миксером в отдельной таре холодные сливки, постепенно добавляем сгущенное молоко. Взбиваем до соединения продуктов и загустения сливок.

Выливаем ⅓ часть сливок на слой из печенья с джемом.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

Выкладываем на слой из сливок часть бананов, накрываем сливочным кремом.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

На кремовый ярус выкладываем печенье, промежутки снова заполняем джемом.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

На печенье кладем вторую часть банановых кружочков, заполняем поверхность остатками сливок. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник до застывания.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

Торт можно сделать цветным, для этого в часть сливочного крема добавляем каплю пищевого красителя. Также торт можно декорировать фруктами и ягодами после застывания.

Готовлю всё лето. Дети его просто обожают: вкусный и освежающий торт мороженное

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