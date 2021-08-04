Готовность школ и детских садов к учебному году проверяют в Севастополе

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские образовательные учреждения проходят проверку готовности к новому учебному году. Сотрудники профильных ведомств осмотрели помещения и встретились с администрацией нескольких школ.

Пресс-служба Правительства Севастополя сообщила о том, что в гимназии №10 в этом году появился новый кабинет домоводства. Теперь девочки смогут научиться готовить различные блюда на практике, сервировать стол. Также школа приобрела новые швейные и вышивальные машинки.

В школе №6 в свою очередь появилось новое лабораторное оборудование для кабинета физики. Это позволит ребятам эффективно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. А в 11-й школе – новые настольные игры. Теперь на перемене ученики смогут провести время с пользой.

Представители ведомств и департаментов каждый день посещают несколько школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и колледжей. Проверяют соблюдение пожарной и антитеррористической безопасности, качество ремонта и подготовку учебных материалов.

Напомним, всего в Севастополе проверку готовности к началу учебного года проходят 63 школы, 82 детских сада, 8 колледжей, а также 39 учреждений дополнительного образования. Работа проверочных комиссий завершится 17 августа.