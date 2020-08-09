Готовность трассы «Таврида» достигла 95%. Об этом сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика – крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров. По его словам, участок трассы от Керчи до Симферополя практически достроен. Основные работы сейчас продолжаются в Бахчисарайском районе на 6 этапе. Здесь идёт укладка верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, рабочие наносят дорожную разметку, устанавливают барьерное ограждение и шумозащитные экраны, монтируют знаки и укрепляют откосы трассы.

Основные строительно-монтажные работы скоро будут закончены, и уже в сентябре машины поедут по четырём полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года. Напомним, что недавно стали известны подробности продолжения строительства главной транспортной магистрали полуострова. 8-й этап станет реконструкцией т. н. Президентской трассы – Инкерманской объездной – и Ялтинского кольца.